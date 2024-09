Na rečni križarki na narasli Donavi ujetih 100 potnikov

Ta bi morala pluti od Linza do Budimpešte in nazaj, ob močnem deževju se je sicer uspela zasidrati na Dunaju, vendar se zaradi visokega vodostaja nihče ne more izkrcati. Potovalna agencija Thurgau Travel je pojasnila, da gre za uradna navodila pristojnih služb. Do kdaj bodo morali čakati, še ni jasno, predvideno vsaj do jutri, a ker Dunaju grozijo nove obilne padavine, se lahko zgodi, da bodo ujeti še dlje, dodaja omenjena televizija.

Iz avstrijske dežele Spodnja Avstrija poročajo tudi o več počenih jezovih, ki niso uspeli zadržati ogromne količine vode, ki se je zlila z neba. Prizadeto je mesto St. Pölten, v katerem se je pod vodo znašlo 50 hiš, 150 ljudi so evakuirali. V Böheimkirchnu se je zrušil most, nanj je padel gradbeni žerjav.

Padli žerjav in zrušen most v Böheimkirchnu.

Ciklon Boris naj bi bil fenomen, ki se v Evropi zgodi enkrat na 50 ali 100 let, opozarjajo strokovnjaki, toda zaradi podnebnih sprememb se pogostost in intenzivnost takih dogodkov naglo povečuje.

Ciklon se je nad Srednjo Evropo ustavil, kar ni ravno običajno. "To se ne zgodi pogosto, sploh pa da ob takšni situaciji padla tako velika količina dežja. Obsežna dolina s hladnim zrakom je dosegla območje Alp, njeno napredovanje proti vzhodu pa se je tukaj praktično končalo, oziroma se bo ciklon v naslednjih dneh celo pomaknil nekoliko nazaj proti zahodu. Ker se tukaj srečujeta topla in hladna zračna masa od severa, nastajajo obilne padavine. In to se dogaja na precej večjem območju, kot se je ob lanskih poplavah pri nas," je v nedeljski oddaji 24UR razložil naš vremenoslovec Aleš Satler.

Dodal je, da danes prihaja še ena večja pošiljka padavin, nato se bodo razmere počasi začele umirjati. "Največ dežja je bilo zaenkrat v deželi Spodnja Avstrija in na Dunaju. V manjšem mestu Tulln ob Donavi je samo v treh dneh padlo kar 430 litrov dežja na kvadratni meter, kar je celo več kot polovica od skupne letne količine dežja. Izjemno količino padavin je zabeležilo tudi samo mesto Dunaj, zelo obilno pa je v prejšnjih dneh deževalo tudi predvsem v višjih legah Slovaškem in Češkem. V naslednjih dneh pa bo močno deževalo še na jugu Madžarske in na vzhodu Hrvaške," je dodal.