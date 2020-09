Na referendumu Italijani odločen 'da' manjšemu številu poslancev

Na referendumu so odločali, ali se bo število poslancev s sedanjih 945 zmanjšalo na 600. Število poslancev v spodnjem domu naj bi se zmanjšalo s 630 na 400, število senatorjev pa s 315 na 200. Izidi referenduma bodo veljavni in zavezujoči ne glede na udeležbo.

Proti zmanjšanju števila italijanskih poslancev naj bi glasovalo med 36 in 40 odstotkov volilnih upravičencev, za pa od 60 do 64 odstotkov glasujočih, poroča italijanska radiotelevizija RAI .

Po javnomnenjskih raziskavah, ki jih je za dnevnik La7 opravila družba SWG, je na deželnih volitvah v Toskani v rahli prednosti predsedniški kandidat levosredinskega zavezništva Eugenio Giani. Po podatkih, ki jih navajajo drugi mediji, naj bi zbral več kot 40 odstotkov glasov, zato drugi krog ne bi bil potreben, na spletni strani poroča Primorski dnevnik.

V Venetu ni dvoma, da bo premočno zmagal kandidat desne sredine Luca Zaia. Zmaga z veliko prednostjo se obeta tudi Giovanniju Totiju v Liguriji in Francescu Acquaroliju v Markah, s čimer bi desna sredina zmagala v treh deželah.

Izid volitev v Apuliji je v tem trenutku nemogoče napovedati, saj naj bi bila Michele Emiliano (leva sredina) in Rafaele Fitto (desna sredina) izenačena. V Kampaniji ni presenečenj, zmagal je Vincenzo De Luca(Demokratska stranka).

V Dolini Aosta, kjer predsednik ni izvoljen neposredno, ampak po umestitvi deželnega sveta, naj bi največ glasov zbrala Liga. Union Valdotaine je zdrknila na tretje mesto. V vseh deželah se je štetje glasov začelo ob 15. Končni izidi bodo predvidoma znani do večera.

Na volišča je bilo za referendum pozvanih 46,5 milijona državljanov, 18 milijonov pa jih je lahko sodelovalo na regionalnih volitvah v sedmih italijanskih deželah. V Benečiji (Venetu) in na Sardiniji so volili tudi nova senatorja. V skoraj 1200 italijanskih občinah so potekale lokalne volitve, katerih drugi krog je predviden za 4. oktober. V Furlaniji - Julijski krajini (FJK) so volitve potekale v 12 občinah, med drugim v Čedadu.

Volitve veljajo za preizkus za vlado premierjaGiuseppeja Conteja, ki sicer ni član nobene od vladajočih strank. Desnosredinske stranke Liga, Bratje Italije in naprej Italija na deželnih volitvah nastopajo skupaj, s čimer so si znatno povečale možnost za uspeh. Koalicijska levosredinska Demokratska stranka in populistično Gibanje pet zvezd nastopata ločeno.