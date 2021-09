Na referendumu v San Marinu volivci podprli legalizacijo splava

Volilno pravico na nedeljskem referendumu je imelo 35.411 volivcev gorate republike sredi Italije, od katerih jih tretjina živi v tujini. Volilna udeležba je bila 41-odstotna.

O pravici žensk do svobodnega odločanja o rojstvu otroka do dvanajstega tedna nosečnosti so volivci odločali na pobudo Zveze žensk San Marina (UDS), v kateri so proslavili izid glasovanja.

Na čelu kampanje proti legalizaciji umetne prekinitve nosečnosti je bila Krščansko-demokratska stranka, ki v San Marinu vlada že skoraj 20 let. Predstavnik stranke je napovedal, da bo vlada v šestih mesecih predlagala zakon, s katerim bi uzakonili izid referenduma, ki ga bodo potem predložili parlamentu.

San Marino je trenutno poleg Malte, Andore in Vatikana edina država v Evropi, v kateri je umetna prekinitev nosečnosti popolnoma prepovedana, celo če gre za posilstvo ali incesta, če je plod prizadet ali obstaja nevarnost za zdravje matere.

Za splav je predvidena kazen do treh let zapora, tako za žensko kot za zdravnika, ki bi ga opravil. Po navedbah AFP kazni ne izrekajo, saj se ženske, ki želijo opraviti splav, odpravijo v Italijo, kjer je dovoljen.

Glede na to, da v San Marinu ni bilo raziskav javnega mnenja, je bil izid referenduma negotov.