Tujina

Na Reki brutalno pretepli tujega mornarja

Reka, 16. 05. 2026 15.32 pred 48 minutami 2 min branja 20

Avtor:
M.V.
Na Reki pretepli tujca

Iz Hrvaške poročajo o še enem primeru nasilja nad tujimi delavci. V novoobjavljenem videoposnetku dva mladeniča brutalno pretepata tujca, pri čemer nenehno kričita nanj. V družbi mladeniča je slišati tudi ženski glas. Policija je sporočila, da je kriminalistična preiskava v teku.

V videoposnetku, ki je šokiral hrvaško javnost, mladeniči brcajo neznanca na tla in ga večkrat udarjajo v glavo. V nekem trenutku eden od napadalcev skoči na njegove prsi z obema nogama, tla pa so prekrita s krvjo, piše net.hr. Na videoposnetku je slišati dekle, ki se približuje pretepenemu neznancu in kriči nanj, medtem ko leži na tleh. Ženska reče: "Udaril me je" in se ob tem smeji. Ponovno se mu približa in pravi: "Udaril si me," nato pa reče: "Udaril si mojo prijateljico."

Nato se pogovarjajo o mobilnem telefonu pretepenega moškega. Nekdo reče, da bi bilo telefon treba vreči v morje. Ves čas posnetka se napadalci na tujega mornarja neprestano smejijo. Na koncu mu eden od mladeničev, ki sta ga pretepla, reče "umazal si me, opica" in "To je Evropa". V nekem trenutku ga ena od prisotnih žensk udari.

Hrvaška policija
Hrvaška policija
FOTO: Shutterstock

Kdaj in kje je bil posnetek posnet, ni znano. Po navedbah primorsko-goranske policijske uprave posnetek izvira iz konca januarja.

"Na družbenih omrežjih se je sinoči pojavil posnetek nasilnega vedenja na Reki, na katerem več ljudi poškoduje mlado moško osebo. Omenjeni posnetek izvira iz noči z 31. januarja na 1. februar oziroma izpred treh mesecev in pol, ko so neznane osebe oropale in poškodovale 25-letnega tujega državljana, pomorščaka na tuji ladji."

Pri tem so ga poškodovali in mu ukradli mobilni telefon in denar, dogodek pa je bil prijavljen policiji in poteka kriminalistična preiskava.

Policija o posnetku še nima nobenih informacij, prav tako lokacija dogodka ni pokrita z videonadzorom javnih prostorov, poškodovani mornar pa lokacije dogodka ni zagotovo vedel. Po prejeti zdravniški pomoči in vložitvi kazenske ovadbe zaradi ropa je mornar skupaj z drugimi zaposlenimi na tuji ladji odplul iz reškega pristanišča, piše v policijski izjavi. Policija ni navedla, ali je morda pred tem pretepeni tujec napadel druge osebe.

V središču Zagreba pretepli Filipinca

Pred nekaj dnevi je pozornost hrvaške javnosti pritegnil posnetek napada mlade Matee O. na filipinskega turista v središču Zagreba.

Potem ko se je posnetek razširil po družbenih omrežjih, so napadalko policisti aretirali in privedli na prekrškovno sodišče. Sodišče ji je zaradi nevarnosti ponovitve kaznivega dejanja odredilo 30-dnevni preiskovalni pripor.

KOMENTARJI20

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

300 let do specialista
16. 05. 2026 16.34
Evropska prestolnica faschizma je tale "lipa njihova". Ubogi tisti Srbi, ki so ostali dol...se vračajo poleti v njihovo Dalmacijo. Jejhata.
Vera in Bog
16. 05. 2026 16.30
V obratni smeri se danes nič ne dogaja?
August Landmesser
16. 05. 2026 16.30
tipični desnaci...isto naši janševiki...nacionalnosti ki sovražijo vse tujce in domače soljudi, ki do tujcev niso sovražni....
Masturbator
16. 05. 2026 16.29
ma se zgodi.
Misika1967
16. 05. 2026 16.26
A so bili slovenski podjetniki ki tako bezijo na hrvasko
Alex82
16. 05. 2026 16.21
Usta....i kaj pa drugega se prečekuje od njih ogabno🤧
manga
16. 05. 2026 16.19
Hrvaška je ena od najbolj ksenofobnih držav na svetu.Le da oni tem rečejo domoljubje.
Delavec_Slo
16. 05. 2026 16.16
Ne, mogoče je filipinec reševal arbitražo!
zurc
16. 05. 2026 16.16
na koncu bomo izvedeli daj spet neka vplivnica filala svoj ego
CorbaMorba
16. 05. 2026 16.16
Sami dobri ljudje v komentarjih.
Misanthrope
16. 05. 2026 16.16
Mislm, sej grejo loh tud nazaj domov pa to?
Splash71
16. 05. 2026 16.33
Haloo, pretepeni je bil mornar, očitno z ladje, ki je priplula na Reko....verjetno ni mislil ostati na Hrvaškem, po tem dpgodku pa se jo bo verjetno tudi po službeni dolžnosti izognil na daleč.
gonisetaubi
16. 05. 2026 16.11
to je to..pravilno..
August Landmesser
16. 05. 2026 16.31
ko bodo mlatili tebe ...bo nek tvoj nivo na hr zapisal enako
Aijn Prenn
16. 05. 2026 16.04
HR se razvija v neko čudno smer.
Bolfenk2
16. 05. 2026 16.00
Dokler ni bilo invazije ilegalnih mirantov, nihče ni imel nič proti tujcem. Sedaj pa ti razlikuj na ulici filipinskega turista ali migranta od ilegalnega migranta. Ljudje pa so prestrašeni in reagirajo samozaščitno, ko srečajo tujca.
Hugh_Mungus
16. 05. 2026 16.15
Seveda, skrajni desničarji ste bili včasih miroljubni, vključujoči in ljubeči
Splash71
16. 05. 2026 16.20
Aja in to je da ga preventivno pretepeš? Ti pa maš pošlihtano v glavi ja...
mr.poper
16. 05. 2026 15.58
Pretep še dojemaš- pogojno seveda -Da pa te pokradejo !!!
