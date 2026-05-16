Na Reki brutalno pretepli tujega mornarja

V videoposnetku, ki je šokiral hrvaško javnost, mladeniči brcajo neznanca na tla in ga večkrat udarjajo v glavo. V nekem trenutku eden od napadalcev skoči na njegove prsi z obema nogama, tla pa so prekrita s krvjo, piše net.hr. Na videoposnetku je slišati dekle, ki se približuje pretepenemu neznancu in kriči nanj, medtem ko leži na tleh. Ženska reče: "Udaril me je" in se ob tem smeji. Ponovno se mu približa in pravi: "Udaril si me," nato pa reče: "Udaril si mojo prijateljico." Nato se pogovarjajo o mobilnem telefonu pretepenega moškega. Nekdo reče, da bi bilo telefon treba vreči v morje. Ves čas posnetka se napadalci na tujega mornarja neprestano smejijo. Na koncu mu eden od mladeničev, ki sta ga pretepla, reče "umazal si me, opica" in "To je Evropa". V nekem trenutku ga ena od prisotnih žensk udari.

Kdaj in kje je bil posnetek posnet, ni znano. Po navedbah primorsko-goranske policijske uprave posnetek izvira iz konca januarja. "Na družbenih omrežjih se je sinoči pojavil posnetek nasilnega vedenja na Reki, na katerem več ljudi poškoduje mlado moško osebo. Omenjeni posnetek izvira iz noči z 31. januarja na 1. februar oziroma izpred treh mesecev in pol, ko so neznane osebe oropale in poškodovale 25-letnega tujega državljana, pomorščaka na tuji ladji." Pri tem so ga poškodovali in mu ukradli mobilni telefon in denar, dogodek pa je bil prijavljen policiji in poteka kriminalistična preiskava. Policija o posnetku še nima nobenih informacij, prav tako lokacija dogodka ni pokrita z videonadzorom javnih prostorov, poškodovani mornar pa lokacije dogodka ni zagotovo vedel. Po prejeti zdravniški pomoči in vložitvi kazenske ovadbe zaradi ropa je mornar skupaj z drugimi zaposlenimi na tuji ladji odplul iz reškega pristanišča, piše v policijski izjavi. Policija ni navedla, ali je morda pred tem pretepeni tujec napadel druge osebe.

