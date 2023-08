Na Reki izginilo deset najstnikov iz Burundija

Hrvaška policija od četrtka išče deset 17-letnikov iz Burundija. Nazadnje so jih videli v sredo popoldne v študentskem domu na Reki, kjer so bivali. Najstniki so se na Hrvaškem kot člani burundijske rokometne reprezentance udeležili svetovnega kadetskega prvenstva v rokometu, ki med 2. in 13. avgustom poteka tudi na Reki.

icon-expand Hrvaška policija išče deset mlajših moških, ki so izginili. FOTO: Shutterstock Policija je prijavo o izginotju desetih državljanov Burundija prejela v četrtek in preiskuje okoliščine njihovega izginotja. Po dosedanjih ugotovitvah gre za deset mlajših moških, rojenih leta 2006, ki so v sredo okoli 15.30 odšli iz reškega študentskega centra neznano kam, so sporočili iz primorsko-goranske policijske uprave. "Nikomur ne odgovarjajo na telefonske klice. Policija izvaja ukrepe in dejanja za izsleditev pogrešanih oseb ter ugotavlja vsa relevantna dejstva in okoliščine njihovega izginotja," so še sporočili iz policije.