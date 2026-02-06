Na Reki pred koncerti Thompsona plakati proti fašizmu

"Na Reki vemo, kaj se je zgodilo. Smrt fašizmu, svoboda narodu," še piše na tem plakatu.

Gabriele D'Annunzio je leta 1919 skupaj s prostovoljci zavzel Reko, da bi jo v nasprotju z mednarodnimi dogovori po 1. svetovni vojni priključil Italiji. V mestu je vzpostavil paravojaško oblast.

"Ne tlačijo nas niti Srbi niti migranti niti ideologija spola temveč kapitalizem, patriarhat in 'voditelji' vseh vrst. Kdo tu in zdaj bogati in kdo trpi najhujše nasilje?" piše na drugem plakatu. Na njem je še kratica SF SN za Smrt fašizmu, svoboda narodu.

Marko Perković Thompson ima na Reki koncerta danes in jutri. Policija je pred prireditvama poostrila varnostne ukrepe, med drugim bodo med in po koncertu na prizorišču in dovoznih poteh do njega snemali in fotografirali dogajanje.

Thompson velja za kontroverzno osebo zaradi poveličevanja nacionalizma in ustaštva, na več koncertih pa skupaj s publiko vzklika sporen ustaški pozdrav "za dom spremni", s katerim se začne ena od njegovih pesmi.