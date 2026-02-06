Naslovnica
Tujina

Na Reki pred koncerti Thompsona plakati proti fašizmu

Reka, 06. 02. 2026 21.38 pred 16 minutami 1 min branja 2

Avtor:
STA Ti.Š.
Plakati na Reki

Na Reki so se pred koncerti razvpitega hrvaškega pevca Marka Perkovića Thompsona pojavili plakati proti fašizmu. Na enem od njih sta skupaj Thompson ter italijanski pesnik in nacionalist Gabriele D'Annunzio z dvignjenima desnicama in prekrižanimi očmi.

"Na Reki vemo, kaj se je zgodilo. Smrt fašizmu, svoboda narodu," še piše na tem plakatu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Gabriele D'Annunzio je leta 1919 skupaj s prostovoljci zavzel Reko, da bi jo v nasprotju z mednarodnimi dogovori po 1. svetovni vojni priključil Italiji. V mestu je vzpostavil paravojaško oblast.

"Ne tlačijo nas niti Srbi niti migranti niti ideologija spola temveč kapitalizem, patriarhat in 'voditelji' vseh vrst. Kdo tu in zdaj bogati in kdo trpi najhujše nasilje?" piše na drugem plakatu. Na njem je še kratica SF SN za Smrt fašizmu, svoboda narodu.

Marko Perković Thompson ima na Reki koncerta danes in jutri. Policija je pred prireditvama poostrila varnostne ukrepe, med drugim bodo med in po koncertu na prizorišču in dovoznih poteh do njega snemali in fotografirali dogajanje.

Thompson velja za kontroverzno osebo zaradi poveličevanja nacionalizma in ustaštva, na več koncertih pa skupaj s publiko vzklika sporen ustaški pozdrav "za dom spremni", s katerim se začne ena od njegovih pesmi.

Reka plakati Marko Perković Thompson koncert

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
vlahov
06. 02. 2026 21.59
Tomsona podpiram
Odgovori
0 0
Uporabnik1908566
06. 02. 2026 21.48
Smrt KOMUNIZMU, svoboda NARODU....
Odgovori
+2
2 0
