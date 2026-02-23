Na reki Uni se je prevrnil čoln z več ljudmi

Policija in pripadniki Gorske reševalne službe s pomočjo čolnov in dronov intenzivno iščejo osebe, ki so bile v čolnu, ko se je ta prevrnil. Uspeli so rešiti enega moškega, čez nekaj časa pa so našli truplo drugega moškega. Na čolnu naj bi bilo predvidoma sedem oseb, ki naj bi bili kitajski državljani.
Malce kasneje so povedali, da je najden tudi državljan Bosne in Hercegovine, ki ga imajo pod nadzorom zaradi morebitne storitve kaznivega dejanja, povezanega z ilegalnimi migracijami, poroča Net.hr.
