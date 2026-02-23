Na reki Uni se je prevrnil čoln z več ljudmi

Policija in pripadniki Gorske reševalne službe s pomočjo čolnov in dronov intenzivno iščejo osebe, ki so bile v čolnu, ko se je ta prevrnil. Uspeli so rešiti enega moškega, čez nekaj časa pa so našli truplo drugega moškega. Na čolnu naj bi bilo predvidoma sedem oseb, ki naj bi bili kitajski državljani.