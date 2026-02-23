Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Na reki Uni se je prevrnil čoln z več ljudmi

Hrvatska Kostajnica, 23. 02. 2026 10.59 pred 23 minutami 1 min branja 0

Avtor:
N.V.
Hrvaška policija

Na območju Hrvatske Kostajnice so v zelo zgodnjih jutranjih urah, med nadzorom državne meje, policisti zaslišali klice in pozive na pomoč. Na reki Uni se je prevrnil čoln, v katerem je bilo več ljudi. Policija je našla truplo enega moškega, iščejo še preostale.

Policija in pripadniki Gorske reševalne službe s pomočjo čolnov in dronov intenzivno iščejo osebe, ki so bile v čolnu, ko se je ta prevrnil. Uspeli so rešiti enega moškega, čez nekaj časa pa so našli truplo drugega moškega. Na čolnu naj bi bilo predvidoma sedem oseb, ki naj bi bili kitajski državljani. 

Hrvaška policija
Hrvaška policija
FOTO: Shutterstock

Malce kasneje so povedali, da je najden tudi državljan Bosne in Hercegovine, ki ga imajo pod nadzorom zaradi morebitne storitve kaznivega dejanja, povezanega z ilegalnimi migracijami, poroča Net.hr.

reka una hrvaška policija

Pod bleščečo podobo zlatih kupol smrt in naraščajoča revščina

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Izpoved starejše gospe: 'Hčerka, ki sem ji dala vse, ni niti enkrat poklicala'
Ko se otrok duši: sekunde so ključne
Ko se otrok duši: sekunde so ključne
10 preprostih načinov, kako biti boljši starš
10 preprostih načinov, kako biti boljši starš
Ko oče začuti ljubosumje do otrokove navezanosti na mamo
Ko oče začuti ljubosumje do otrokove navezanosti na mamo
zadovoljna
Portal
Iz največjih sovražnic v sostanovalki! Tega po Kmetiji ni pričakoval nihče
Tragična usoda vplivnice, ki je umrla v 27. letu starosti
Tragična usoda vplivnice, ki je umrla v 27. letu starosti
Plašč v barvi, ki jo v tem trenutku obožujemo vse
Plašč v barvi, ki jo v tem trenutku obožujemo vse
Ločujeta se po malo več kot treh letih zakona
Ločujeta se po malo več kot treh letih zakona
vizita
Portal
Študentka hudo zbolela zaradi skrite plesni v stanovanju
To je ena preprosta navada, ki lahko spremeni vašo prebavo čez noč
To je ena preprosta navada, ki lahko spremeni vašo prebavo čez noč
Rak debelega črevesa in danke narašča med mladimi
Rak debelega črevesa in danke narašča med mladimi
Klementine in vitamini: koliko jih zaužiti za optimalno podporo imunskemu sistemu
Klementine in vitamini: koliko jih zaužiti za optimalno podporo imunskemu sistemu
cekin
Portal
Kako poteka 'off-market' prodaja luksuznih nepremičnin v Sloveniji?
Ženska iz Nottinghama pomotoma "postala bogatejša od Muska"
Ženska iz Nottinghama pomotoma "postala bogatejša od Muska"
Koliko denarja prinese olimpijska medalja slovenskim športnikom
Koliko denarja prinese olimpijska medalja slovenskim športnikom
Srečnež na tomboli zadel hišo, vredno milijone
Srečnež na tomboli zadel hišo, vredno milijone
moskisvet
Portal
Vročo golfistko Trump povabil na igrišče
Se počutite, kot da vam za opravke vsak dan zmanjkuje časa?
Se počutite, kot da vam za opravke vsak dan zmanjkuje časa?
5 napitkov, ki pomagajo pri prehladu
5 napitkov, ki pomagajo pri prehladu
Emily Ratajkowski navdušila v novi kampanji
Emily Ratajkowski navdušila v novi kampanji
dominvrt
Portal
Turški van: Redka mačka, ki obožuje vodo
Je vaša kuhinjska posoda nevarna? 10 jasnih znakov, da jo morate takoj zamenjati
Je vaša kuhinjska posoda nevarna? 10 jasnih znakov, da jo morate takoj zamenjati
7 opravil, ki jih je najbolje narediti pred pomladjo
7 opravil, ki jih je najbolje narediti pred pomladjo
Tako boste podaljšali življenje tulipanov v vazi
Tako boste podaljšali življenje tulipanov v vazi
okusno
Portal
Tedenski jedilnik: 7 hitrih kosil za vsak dan v tednu
Velika napaka, ki jo pogosto delamo pri hujšanju
Velika napaka, ki jo pogosto delamo pri hujšanju
Recept za to pecivo vsi iščejo in ko ga boste poskusili, boste razumeli, zakaj
Recept za to pecivo vsi iščejo in ko ga boste poskusili, boste razumeli, zakaj
Domači kvas: preprosta rešitev, da ga ne boste več kupovali
Domači kvas: preprosta rešitev, da ga ne boste več kupovali
voyo
Portal
Ježek Sonic 2
Kmetija
Kmetija
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543