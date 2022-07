Na reki Hudson se je prevrnil čoln z 12-člansko družino, umrl tudi otrok

V torek popoldan je 12-članska družina v New Jerseyju najela motorni čoln, s katerim se je po reki Hudson odpeljala do New Yorka. Ko so prispeli v bližino pomorskega, zračnega in vesoljskega muzeja Intrepid v New Yorku, se je čoln iz neznanega razloga prevrnil. Pod njim sta ostala ujeta sedemletni deček in ženska, za katero ameriški mediji navajajo različne starosti, a naj bi štela približno 50 let. Reševalci so ju kasneje skušali oživeti, vendar je bilo prepozno.