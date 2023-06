Na ribiški ladji, ki se je prevrnila naj bi bilo največ pakistanskih državljanov

Na dan prihaja vse več informacij in podrobnosti o razmerah na ladji, na kateri so bili migranti, vprašanje ostaja ali je grška obalna straža naredila dovolj za njihovo rešitev ali celo pripomogla k tako visoki številki mrtvih. Okoli 500 jih je namreč še vedno pogrešanih, nova pričevanja preživelih pa kažejo na to, da so bile ženske in otroci prisiljeni potovati v podpalubju in da so bili pripadniki določenih narodnosti v najnevarnejšem delu ladje.

Predvsem naj bi šlo za Pakistance, pripadniki drugih narodnosti pa naj bi imeli možnost bivanja na zgornji palubi, kjer so imeli veliko več možnosti za preživetje. Iz pričevanj je razvidno, da so bile ženske in otroci dejansko zaprti v podpalubju, kot je poročal the Observer pa so z njimi bili tudi pakistanski državljani, s katerimi so člani posadke domnevno zelo grdo ravnali.