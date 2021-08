Na rimskem letališču aretirali razvpito mafijsko botro

Neapeljske oblasti menijo, da je Maria Licciardi vodja klana Licciardi in najvišja osebnost kartela Camorra, imenovanega Alleanza di Secondigliano. 70-letna mafijska botra je bila aretirana na letališču Ciampino v Rimu. 70-letnica je nameravala leteti v Španijo, poroča The Guardian.

Licciardijevo so prvič aretirali že leta 2001, po prestani zaporni kazni zaradi zločinov, povezanih z mafijo, so jo iz zapora izpustili leta 2009.

Po besedah tožilcev, ki jo sumijo izsiljevalskih poslov, so jo ostali mafijci zaradi njene drobne postave poimenovali "piccirella" (majhna). Licciardijeva je bila ena od zmagovalcev dolgih krvavih spopadov med zvezami klanov, zaradi katerih je bil Neapelj v začetku tega stoletja skoraj vsak dan zasut s trupli, še pravijo tožilci.

Neapeljski tožilci so v leta 2009 Licciardijevo opisali kot pravo botra v kartelu Camorra. Vodja klana je bil njen brat, ona pa je za kriminalno družino skupaj z drugimi šefi klana sprejemala odločitve, so dejali tožilci. Izsiljevanje lastnikov lokalnih podjetij, trgovina z mamili in vdor v pogodbe o javnih delih so tradicionalni viri nezakonitih prihodkov za neapeljsko Camorro, eno največjih kriminalnih združenj v Italiji.