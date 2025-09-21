Svetli način
Tujina

Na letališču v Rimu odprli razkošen pasji hotel: aromaterapija, videoklici ...

Rim, 21. 09. 2025 12.38 | Posodobljeno pred 38 minutami

A.K.
12

Lastniki psov se pred potovanjem pogosto soočajo z dilemo: pustiti svojega ljubljenčka pri varuški ali v pasjem hotelu? Oboje zahteva precej načrtovanja, kar je za lastnike kosmatincev lahko stresno in zamudno. Rimsko letališče Fiumicino se je odločilo, da lastnikom izbiro olajša. Odprli so enega prvih hotelov na večjem evropskem letališču. Hotel celo prevzame ljubljenčke s terminala, da lahko potniki nadaljujejo naravnost na svoj let.

Po podobnem primeru v Frankfurtu so pasji hotel odprli tudi na letališču v Rimu. S tem projektom zagotavljamo še boljše izkušnje potnikom, je za AP pojasnila Marilena Blasi, iz podjetja Aeroporti di Roma, podjetju, ki upravlja dve letališči v italijanski prestolnici. V tem primeru nudimo storitve psom in njihovim lastnikom.

Osnovne sobe v pasjem hotelu stanejo približno 40 evrov in imajo tla z nadzorom temperature ter zasebne vrtove. Bolj plašne ali samotarske pse lahko namestijo v pesjake na robu objekta, kjer se družijo z osebjem in ne z drugimi psi v skupnih travnatih ogradah. Ponoči se skozi zvočnike v sobah predvaja ambientalna glasba z nizkim, mehkim tonom, ki je namenjena sprostitvi kosmatih gostov.

Na voljo so tudi dodatne storitve za razvajanje hišnih ljubljenčkov, vse od običajne nege, kopanja in čiščenja zob do aromaterapije z vonjem sivke ali poprove mete za pomiritev ali krema z arniko.

Lastniki, ki niso zadovoljni s standardnimi spletnimi kamerami za nadzor nad svojimi psi od daleč, lahko najamejo premium sobo za 60 evrov, opremljeno z zaslonom za video klice 24 ur na dan.

hotel za pse rim letališče
KOMENTARJI (12)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

alenkinabratovscina
21. 09. 2025 13.19
kužek v hotel, majster pa v š i ta rč ek in in v lidela po pa štet kico
alenkinabratovscina
21. 09. 2025 13.18
haha pes v hotel, gospodar pa v šotor in tla, hrana pa iz lidla hahaha
Rozamunda II
21. 09. 2025 13.11
No ja, vse lepo in prav.
SPARKS
21. 09. 2025 13.10
+3
pejmo v maloro, čimprej prosim
Emyy
21. 09. 2025 13.00
+2
Razkošen pasji hotel, hm🤔, 30% planete nima čisto vodo .
devlon
21. 09. 2025 12.59
+2
svet ima prevec dnarja
CabezaDeTopo
21. 09. 2025 12.57
+1
Na Lj 'letaliscu: je ze cudez ce ti dajo steklenico vode.
walter2
21. 09. 2025 12.53
+4
Vse ima svoje meje samo človeška neumnost ne!
Artechh
21. 09. 2025 12.50
+5
Kje je psihiatrija? Ker to tja spada
Sixten Malmerfelt
21. 09. 2025 12.48
+2
Kam smo prišli? V Gazi pa otroci umirajo od lakote!
Quatflow
21. 09. 2025 12.52
+5
A v Izraelu pa ne?
CabezaDeTopo
21. 09. 2025 12.57
-1
Na vrnejo talce in se vojna v trenutku konca!
