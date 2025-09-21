Na letališču v Rimu odprli razkošen pasji hotel: aromaterapija, videoklici ...

Po podobnem primeru v Frankfurtu so pasji hotel odprli tudi na letališču v Rimu. S tem projektom zagotavljamo še boljše izkušnje potnikom, je za AP pojasnila Marilena Blasi , iz podjetja Aeroporti di Roma, podjetju, ki upravlja dve letališči v italijanski prestolnici. V tem primeru nudimo storitve psom in njihovim lastnikom.

Osnovne sobe v pasjem hotelu stanejo približno 40 evrov in imajo tla z nadzorom temperature ter zasebne vrtove. Bolj plašne ali samotarske pse lahko namestijo v pesjake na robu objekta, kjer se družijo z osebjem in ne z drugimi psi v skupnih travnatih ogradah. Ponoči se skozi zvočnike v sobah predvaja ambientalna glasba z nizkim, mehkim tonom, ki je namenjena sprostitvi kosmatih gostov.

Na voljo so tudi dodatne storitve za razvajanje hišnih ljubljenčkov, vse od običajne nege, kopanja in čiščenja zob do aromaterapije z vonjem sivke ali poprove mete za pomiritev ali krema z arniko.

Lastniki, ki niso zadovoljni s standardnimi spletnimi kamerami za nadzor nad svojimi psi od daleč, lahko najamejo premium sobo za 60 evrov, opremljeno z zaslonom za video klice 24 ur na dan.