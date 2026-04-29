Na robu humanitarnega zloma: milijoni brez hrane in nujnih zdravil

Bob Kitchen, podpredsednik za izredne razmere pri Mednarodnem reševalnem odboru (IRC), je pozval k "resnim in takojšnjim pogovorom o humanitarnih koridorjih skozi Hormuško ožino, da bi vsaj lahko dobave, ki so trenutno obtičale v humanitarnih središčih, spravili skozi ožino za ponovno oskrbo". Situacija je izredno resna, poroča Guardian. Nujna zdravila namreč ne pridejo do svojega cilja, ampak so obtičala v logističnih središčih. Motnje v ladijskem prometu so preprečile IRC dostop do približno 120.000 evrov vrednih zalog, ki so obtičale v Dubaju in so nujno potrebne za 20.000 ljudi v Sudanu.

Otroci v Sudanu FOTO: AP

V Nigeriji in Etiopiji so zaradi omejitev pri oskrbi z nafto humanitarne organizacije prisiljene omejevati uporabo generatorjev v zdravstvenih klinikah. "V določenih delih bolnišnic bomo morali izklopiti elektriko, da bi ohranili delovanje bolj pomembnih sistemov," je pojasnil Kitchen. Humanitarne organizacije zelo hitro porabljajo proračune, sploh zdaj, ko je bistveno dražje kupovati gorivo za delovanje organizacije, premik blaga in osebja po številnih državah podsaharske Afrike, je pojasnil Kitchen. Cecile Terraz, direktorica Mednarodne federacije društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca, je prav tako dejala, da rast cen nafte vpliva na življenja ljudi in na delovanje organizacij. Velike humanitarne organizacije, ki se še vedno spopadajo z zmanjšanjem ameriškega in evropskega financiranja, so bile močno prizadete, saj številne izvažajo humanitarne izdelke, vključno s hrano in zdravili, iz logističnih središč v Indiji in Dubaju v skupnosti v stiski, med katerimi jih je veliko v Afriki, poroča Guardian. Ocene organizacije Save the Children kažejo, da vsakih pet dolarjev povečanja cene nafte za sod povzroči dodatnih 340.000 dolarjev mesečnih stroškov za ladijski prevoz, gorivo, hrano in medicinske zaloge, kar presega proračun na začetku leta. To je enakovredno enemu mesecu pomoči za skoraj 40.000 otrok, je dejal direktor globalne oskrbe Willem Zuidema.

Lakota v Somaliji se vedno bolj poglablja. FOTO: AP

Lakota bi bila lahko vse hujša

Motnje bi po podatkih Svetovnega programa za hrano (WFP) dodatno ogrozile lakoto pri 45 milijonih ljudi, poleg 318 milijonov ljudi, ki so bili že pred februarskimi napadi ocenjeni kot prehransko negotovi. "Medtem ko svetovni voditelji zmanjšujejo proračune za pomoč, konflikti zvišujejo stroške vsake pošiljke, vsake vrečke hrane in vsakega medicinskega kompleta, ki ga pošiljamo," je opozoril Zuidema. ZDA so leta 2025 zmanjšale svojo tujo pomoč za 57 odstotkov, medtem ko je bila britanska pomoč lani najnižja od leta 2008. Tudi Norveška, Nemčija in Francija so občutno zmanjšale svoje proračune za pomoč. V Jemnu, kjer po več kot desetletju vojne skoraj polovica prebivalstva potrebuje pomoč, so se stroški prevoza blaga zaradi goriva povečali do 20 odstotkov, ocenjuje Save the Children, cene hrane pa so zrasle za 30 odstotkov.

Ženske in otroci v Jemnu se soočajo z velikimi težavami, saj nimajo hrane, zdravstvena oskrba pa je zelo slaba. FOTO: AP