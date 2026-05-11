Na robu kraterja našli še dve trupli: 'Držala sta se za roko'

Pogrešana Singapurca so našli v nedeljo, trupli pa sta se držali drug drugega, so sporočili reševalci.

Našli so ju sicer na zahtevnem terenu, reševalno akcijo pa so oteževale težke razmere, saj vulkan še vedno nenehno bruha pepel, ki se dviga skoraj 10 kilometrov visoko.

V nedeljo so zato aktivirali še okoli 150 reševalcev z dvema dronoma s termokamerama, s katerima so prečesali rob kraterja in tam našli pogrešano dvojico. Iskalna akcija se je s tem zaključila.