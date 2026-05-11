Na robu kraterja našli še dve trupli: 'Držala sta se za roko'

Pogrešana Singapurca so našli v nedeljo, trupli pa sta se držali drug drugega, so sporočili reševalci.
Našli so ju sicer na zahtevnem terenu, reševalno akcijo pa so oteževale težke razmere, saj vulkan še vedno nenehno bruha pepel, ki se dviga skoraj 10 kilometrov visoko.
V nedeljo so zato aktivirali še okoli 150 reševalcev z dvema dronoma s termokamerama, s katerima so prečesali rob kraterja in tam našli pogrešano dvojico. Iskalna akcija se je s tem zaključila.
Skupina 20 pohodnikov se je sicer kljub prepovedi povzpela na vulkan. Ta je kmalu zatem izbruhnil in začela se je iskalna akcija za pogrešanimi osebami, ki so jih pozneje uspeli locirati na gori.
"Zavedali so se, da je plezanje prepovedano, a so kljub temu vztrajali, saj jih žene želja po snemanju in fotografiranju za družbena omrežja," je po navedbah Sky News dejal načelnik policije Erlichson Pasaribu.
Reševalci so v soboto potrdili, da je umrl tudi eden od pogrešanih indonezijskih pohodnikov, medtem ko je nesrečo preživelo sedemnajst ljudi, med njimi sedem Singapurcev in deset Indonezijcev.
