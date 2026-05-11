Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Na robu kraterja našli še dve trupli: 'Držala sta se za roko'

Dukono, 11. 05. 2026 08.56 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
N.L.
Iskalna akcija po izbruhu ognjenika v Indoneziji

Po petkovem izbruhu ognjenika Dukono na Molukih na vzhodu Indonezije so na robu kraterja pod skalnimi ruševinami našli dva pogrešana državljana Singapurja. Trupli so našli skupaj. Skupina 20 pohodnikov se je na goro odpravila kljub strogi prepovedi.

Pogrešana Singapurca so našli v nedeljo, trupli pa sta se držali drug drugega, so sporočili reševalci.

Našli so ju sicer na zahtevnem terenu, reševalno akcijo pa so oteževale težke razmere, saj vulkan še vedno nenehno bruha pepel, ki se dviga skoraj 10 kilometrov visoko.

V nedeljo so zato aktivirali še okoli 150 reševalcev z dvema dronoma s termokamerama, s katerima so prečesali rob kraterja in tam našli pogrešano dvojico. Iskalna akcija se je s tem zaključila.

Skupina 20 pohodnikov se je sicer kljub prepovedi povzpela na vulkan. Ta je kmalu zatem izbruhnil in začela se je iskalna akcija za pogrešanimi osebami, ki so jih pozneje uspeli locirati na gori.

"Zavedali so se, da je plezanje prepovedano, a so kljub temu vztrajali, saj jih žene želja po snemanju in fotografiranju za družbena omrežja," je po navedbah Sky News dejal načelnik policije Erlichson Pasaribu.

Reševalci so v soboto potrdili, da je umrl tudi eden od pogrešanih indonezijskih pohodnikov, medtem ko je nesrečo preživelo sedemnajst ljudi, med njimi sedem Singapurcev in deset Indonezijcev.

Indonezija vulkan Dukono nesreča reševalna akcija pohodniki

Driska in bruhanje: več kot 100 ljudi zbolelo za norovirozo

24ur.com 'Viseča giljotina' nad glavami reševalcev na Marmoladi
24ur.com Kljub prepovedi odšli na vulkan: v izbruhu umrli najmanj trije
24ur.com Gorski reševalci rešili dva lovca, ki sta se zaplezala pod Črnelsko špico
24ur.com Na ledeniku pod Skuto našli mrtva planinca
24ur.com Reševanje iz bivaka pod Skuto: obtičali neprimerno opremljeni tuji planinci
24ur.com Izgubljena Nemca dva dni iskali s helikopterjem, v dolino sta se nato vrnila sama
24ur.com Vsa Šaleška dolina tri dni upala na čudež, a jama je vzela vse tri rudarje
Priporoča
  • katalog
  • hladilnik
  • lounge set
  • robotska kosilnica
  • robot za bazen
  • traktrorska kosilnica
  • bazen
  • žar
  • kosilnica
  • senčilo za balkon
  • senčnik
  • kuhinja
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Noseča Nina Pušlar blestela ob Jakovu Jozinoviću
Postanite del nepozabne avdicije šova Slovenija ima talent
Postanite del nepozabne avdicije šova Slovenija ima talent
Kmetija: Urška Gros noseča, razkrila veselo novico
Kmetija: Urška Gros noseča, razkrila veselo novico
Ali otroci sodijo na nudistično plažo?
Ali otroci sodijo na nudistično plažo?
zadovoljna
Portal
Ronaldova Georgina v poročni obleki osupnila svet
Dnevni horoskop: Škorpijoni so skrivnostni, strelci prekipevajo od spontanih odločitev
Dnevni horoskop: Škorpijoni so skrivnostni, strelci prekipevajo od spontanih odločitev
Balerinke, ki bodo največji modni hit letošnje pomladi
Balerinke, ki bodo največji modni hit letošnje pomladi
3 znamenja, ki bodo v tem tednu našla ljubezen
3 znamenja, ki bodo v tem tednu našla ljubezen
vizita
Portal
Nočno potenje in drugi simptomi raka: kdaj je čas za obisk zdravnika
Prepoznavanje bolezni ščitnice: zgodnji znaki hormonskega neravnovesja
Prepoznavanje bolezni ščitnice: zgodnji znaki hormonskega neravnovesja
Najboljši jutranji napitek, če si želite boljšo prebavo in obilico antioksidantov
Najboljši jutranji napitek, če si želite boljšo prebavo in obilico antioksidantov
Če slabo spite, poskusite pred spanjem pojesti to sadje
Če slabo spite, poskusite pred spanjem pojesti to sadje
cekin
Portal
Evropa ima novo prestolnico bogastva – in ni v Londonu ali Parizu
Koliko bi danes res stal en sam dan življenja kot v filmu Hudičevka v Pradi? Znesek je šokanten
Koliko bi danes res stal en sam dan življenja kot v filmu Hudičevka v Pradi? Znesek je šokanten
Katera znamenja najhitreje zapravljajo?
Katera znamenja najhitreje zapravljajo?
Če ne plačujejo preživnine, jim lahko odvzamejo potni list: država je aktivirala zakon, star 30 let
Če ne plačujejo preživnine, jim lahko odvzamejo potni list: država je aktivirala zakon, star 30 let
moskisvet
Portal
5 hollywoodskih zvezdnikov z odličnim stilom
Nisva se dotaknila ... a sva si želela isto
Nisva se dotaknila ... a sva si želela isto
6 preprostih večernih navad za izgubo maščobe in boljšo formo
6 preprostih večernih navad za izgubo maščobe in boljšo formo
Nihče ne sme prespati na tem hrvaškem otoku: legenda o smrti še danes straši obiskovalce
Nihče ne sme prespati na tem hrvaškem otoku: legenda o smrti še danes straši obiskovalce
dominvrt
Portal
Delovna akcija: Popolna prenova doma družine Hribar
Švedska metoda čiščenja: skrivnost vedno svežega doma brez stresa
Švedska metoda čiščenja: skrivnost vedno svežega doma brez stresa
Vrtni trendi 2026: kako svoj vrt osvežiti brez popolne prenove
Vrtni trendi 2026: kako svoj vrt osvežiti brez popolne prenove
Kako pravilno presaditi sobne rastline: vodič za začetnike v 5 korakih
Kako pravilno presaditi sobne rastline: vodič za začetnike v 5 korakih
okusno
Portal
4 marinade, ki pikniku dodajo novo dimenzijo okusa
Božanski kremni krompir s sirom in čebulo, ki je obnorel TikTok
Božanski kremni krompir s sirom in čebulo, ki je obnorel TikTok
Kako kuhati s 5 evri na dan (in še vedno dobro jesti)
Kako kuhati s 5 evri na dan (in še vedno dobro jesti)
Trije pomembni triki, kako jagode ohraniti sveže dlje časa
Trije pomembni triki, kako jagode ohraniti sveže dlje časa
voyo
Portal
Resnična zgodba Harryja Hafta
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški
Sanjski moški
Blanca
Blanca
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1699