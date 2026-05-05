Iran z raketami nad ameriška rušilca, ki sta pospremila še eno tovorno ladjo

Danska ladjarska družba Maersk je sporočila, da je ladja Alliance Fairfax zapustila Perzijski zaliv, potem ko je pod ameriško vojaško spremstvom prečkala Hormuško ožino. Maersk je dodal, da med plovbo ni bilo težav in da so člani posadke na varnem. V Perzijskem zalivu sicer ostaja ujetih na stotineh drugih povil in več tisoč mornarjev, od kar je Iran zaprl ključno ladijsko pot. Ameriški CENTCOM je sporočil, da sta včeraj ladje skozi ožino spremljala dva ameriška rušilca. Iran je med tem izvršil več napadov z raketami in droni proti ploviloma USS Truxtun in USS Mason, poročata CBS in Fox News. Iranski mediji so poročali, da je bila ena od ladij zadeta, kar pa so v amerški vojski zanikali.

Ameriški predsednik Donald Trump je Iranu zagrozil s "popolnim uničenjem" in dodal, da se operacija Projekt Svoboda nadaljuje. Iran je izstrelil več balističnih in vodenih raket ter dronov proti Združenim arabskim emiratom, ki so sporočili, da so prestregli 12 balističnih in tri vodene rakete, da pa so bile v iranskem napadu poškodovane tri osebe. Iranski projektili so zadeli tudi rafinerijo v državi. Napad je ostro obsodil savdijski princ Mohammed bin Salman. Iran je za požar v naftnem objektu v Združenih arabskih emiratih medtem okrivil ZDA in trdil, da je bil incident povezan z ameriškim vojaškim delovanjem v Hormuški ožini. Iranski državni mediji so s sklicevanjem na vojaškega uradnika dejali, da je bil dogodek v pristanišču Fujairah "posledica pustolovščine ameriške vojske, katere cilj je bil omogočiti nezakonit prehod ladij" skozi Hormuško ožino. Ožino od začetka vojne, ki sta jo 28. februarja sprožila ZDA in Izrael, nadzoruje Iran. ZDA so se na to odzvale z blokado iranskih pristanišč, v ponedeljek pa v poskusu, da bi prekinile blokado Hormuške ožine, sprožile vojaško operacijo za ponovno vzpostavitev prometa, poimenovano Projekt Svoboda.

