Tujina

Iran z raketami nad ameriška rušilca, ki sta pospremila še eno tovorno ladjo

Teheran, 05. 05. 2026 08.17 pred 1 uro 3 min branja 64

Avtor:
M.V. STA
Ameriški rušilec USS Mason

Razmere na Bližnjem vzhodu se znova zaostrujejo, potem ko so ZDA sprožile operacijo 'Projekt Svoboda' za odprtje plovnih potih skozi Hormuško ožino. Iran je streljal na ameriške vojaške ladje, ki pa so doslej skozi ožino uspele pospremiti tri tovorne ladje.

Danska ladjarska družba Maersk je sporočila, da je ladja Alliance Fairfax zapustila Perzijski zaliv, potem ko je pod ameriško vojaško spremstvom prečkala Hormuško ožino. Maersk je dodal, da med plovbo ni bilo težav in da so člani posadke na varnem. V Perzijskem zalivu sicer ostaja ujetih na stotineh drugih povil in več tisoč mornarjev, od kar je Iran zaprl ključno ladijsko pot.

Ameriški CENTCOM je sporočil, da sta včeraj ladje skozi ožino spremljala dva ameriška rušilca. Iran je med tem izvršil več napadov z raketami in droni proti ploviloma USS Truxtun in USS Mason, poročata CBS in Fox News. Iranski mediji so poročali, da je bila ena od ladij zadeta, kar pa so v amerški vojski zanikali. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ameriški predsednik Donald Trump je Iranu zagrozil s "popolnim uničenjem" in dodal, da se operacija Projekt Svoboda nadaljuje. 

Iran je izstrelil več balističnih in vodenih raket ter dronov proti Združenim arabskim emiratom, ki so sporočili, da so prestregli 12 balističnih in tri vodene rakete, da pa so bile v iranskem napadu poškodovane tri osebe. Iranski projektili so zadeli tudi rafinerijo v državi. Napad je ostro obsodil savdijski princ Mohammed bin Salman

Iran je za požar v naftnem objektu v Združenih arabskih emiratih medtem okrivil ZDA in trdil, da je bil incident povezan z ameriškim vojaškim delovanjem v Hormuški ožini. Iranski državni mediji so s sklicevanjem na vojaškega uradnika dejali, da je bil dogodek v pristanišču Fujairah "posledica pustolovščine ameriške vojske, katere cilj je bil omogočiti nezakonit prehod ladij" skozi Hormuško ožino.

Ožino od začetka vojne, ki sta jo 28. februarja sprožila ZDA in Izrael, nadzoruje Iran. ZDA so se na to odzvale z blokado iranskih pristanišč, v ponedeljek pa v poskusu, da bi prekinile blokado Hormuške ožine, sprožile vojaško operacijo za ponovno vzpostavitev prometa, poimenovano Projekt Svoboda.

Lahko bi se začelo resno pomanjkanje nafte

Cene nafte se v zadnjih dneh spet zvišujejo in krepko presegajo 100 dolarjev za sod.

Predsednik in izvršni direktor Chevrona Mike Wirth je opozoril, da se bo zaradi zaprtja Hormuške ožine, skozi katero gre približno 20 odstotkov svetovnih zalog surove nafte, po vsem svetu začelo pojavljati resnično pomanjkanje nafte.

Dodal je, da se bodo gospodarstva začela krčiti, najprej v Aziji, saj se bo povpraševanje prilagodilo omejeni ponudbi, medtem ko bo ožina zaradi vojne ostala zaprta.

Generalna direktorica Mednarodnega denarnega sklada Kristalina Georgieva pa je dejala, da prejšnja ocena MDS, da bi ameriško-izraelska vojna proti Iranu vodila le v upočasnitev svetovne rasti in nižje cene, ni več veljavna.

Dodala je, da če se bo vojna nadaljevala do leta 2027 in bodo cene nafte ostale pri 125 dolarjih za sod, "moramo pričakovati veliko slabši izid".

uss mason hormuška ožina iran zda

Priporoča
KOMENTARJI64

tornadotex
05. 05. 2026 11.05
Verjetno bo prišlo do nasilnega spreobrnjenja tepiharjev...Nekdo jim bo pač moral zabiti žebelj v koleno,ker takole ne gre več.Rumenoglavi pa itak ne bo odnehal,pa tudi močnejši je...
Odgovori
0 0
bandit1
05. 05. 2026 11.03
"Projekt svoboda" ?????? pa ameri in svoboda
Odgovori
0 0
Puško v koruzo
05. 05. 2026 11.02
Kakšno katastrofo je naredil ta veliki poslovnež Trump. Uničil bo vse, kar je bilo zgrajeno med narodi. To so težke zadeve, novega zaupanja še dolgo ne bo. To so ti egoistični desničarski pogledi na svet. Zdaj vidite kako uspeva vaš poslovni in moralni model. Uspeva tako, da ustvarja okolje za novo svetovno vojno.
Odgovori
+2
2 0
FIRBCA
05. 05. 2026 10.55
Tramp je izjavil spravili smo jih v kameno dobo vse smo jim unicili kdo sedaj igra igro ne razumem taka drzava ko je vse ze zradirano se eni Irancki ko baje nimajo nic kod pise se kar bojujejo vse to zanimivo. Mal spreglejte katere imamo v eu parlamentu zato se drazi kimavcki ne Iran
Odgovori
+0
1 1
FIRBCA
05. 05. 2026 10.54
Tramp je izjavil spravili smo jih v kameno dobo vse smo jim unicilikdo sedaj igra igro ne razumem zttaka drzava ko je vse ze zradirala se eni Irancki ko baje nimajo nic vse to bremzajo zanimivo. Mal spreglejte katere imamo v eu parlamentu zato se drazi kimavcki ne Iran
Odgovori
+0
1 1
SpamEx
05. 05. 2026 10.49
Bravo Iran
Odgovori
+2
6 4
jedupančpil
05. 05. 2026 10.48
mjav
Odgovori
+0
1 1
periot22
05. 05. 2026 10.42
Pravilno!!!!!!
Odgovori
+4
8 4
Vera in Bog
05. 05. 2026 10.40
Kravji pastirji odločajo ali bošla ladja skoozi ali ne
Odgovori
-5
4 9
BrezPitt
05. 05. 2026 10.44
Zanimivo, da je civilizacija kravjih pastirjev bila, ko so v Ameriki vladali bivoli.
Odgovori
+1
5 4
ActiveS
05. 05. 2026 10.45
👍🤣😂
Odgovori
+0
1 1
oikos
05. 05. 2026 10.46
Si vse povedal. O sebi.
Odgovori
+2
2 0
peglezn
05. 05. 2026 10.50
zanimivo je tudi, da so perzijci še vedno v času, ko so v USA vladali bivoli... medtem, ko je šla ostala civilizacija naprej.
Odgovori
-4
1 5
Protoc
05. 05. 2026 10.35
ZDA sprožile operacijo 'Projekt Svoboda' za odprtje plovnih potih skozi Hormuško ožino..KATERA JE BILA ODPRTA PRED VOJNO..samo židje imajo ta sistem..prvo napademo oni se dobro obranijo in dobro zavzamejo polozaj..ŽIDSKI SISTEM, da se oni borijo za nas in slobodo oz pozabili so napisati, da se branijo..to je njihovo morje..lahko.pocnejo kar hocejo..zakaj pa nobeden nima v ameriki evropske baze??
Odgovori
+4
10 6
Komentatorskijunky
05. 05. 2026 10.40
odloči se že enkrat na čigavi strani si. ne moreš sedeti na dveh stolih, tako kot ne moreš biti z dvema ženskama
Odgovori
-4
2 6
_endrug
05. 05. 2026 10.43
Poznati zgodovino bi ti malo pomagalo.
Odgovori
+0
1 1
First Last
05. 05. 2026 10.34
Da ne bi blo usa v ww2, bi vi danes bili v vladavini diktatorski rusiji, ko so nagnal nemce namrec niso imel namena odit, so pa vseen zarad usa spokal.
Odgovori
-6
8 14
Želko Kacin
05. 05. 2026 10.38
tebe so sami možgani
Odgovori
+1
4 3
ActiveS
05. 05. 2026 10.39
Amerika je okupirala EU in EU je vazal in hlapec amerike. Tisti ki ne poznajo zgodovine, še vedno mislijo da so evropo rešili američani, naj se vrnejo v šolo ker Evropo so rešili Sovjeti
Odgovori
-2
3 5
Zmaga Ukrajini
05. 05. 2026 10.47
To je res. Na splošno imajo mosskviči težave z besedo "oditi". Videno v Kaliningradu, pa tudi v vseh vzhodnoevropskih satelitih (Madžarska, Češkoslovaška, Romunija, Bolgarija, baltske države, itd.). Ampak vse to pa ne opravičuje trampeljna in njegove nore vojne v Iranu. Iranci so mu v začetku ponudili celo boljši dogovor, kot ga je uspelo doseči Obami, pa nesposobna kušner in fitkov nista razumela namiga. Trampelj je očitno mislil, da bo šlo tole skozi enako kot poseg v Venezueli. V nekaj urah... To je pa tako, če imaš na vrhu najmočnejše države idio_a.
Odgovori
-2
2 4
Komentatorskijunky
05. 05. 2026 10.51
Actives, kdaj si bil na zadnje v knjižnici? Eni si pa res ne znate razlagati sveta okoli sebe
Odgovori
-1
1 2
Komentatorskijunky
05. 05. 2026 11.01
Actives : 1.Sovjeti / Rusi so imeli pakt z brkotom 2. US je oboroževala SZ (VP na Aljaski, lani, pokopališče ruskih vojakov.... znano?). Zavezniki so prodirali iz zahoda. 3. Partizani in ostala odporniška gibanja po EU so zmagovala. 4. Tito se je gladko uprl Sovjetom (Rusom), informbiroju, kominterna.... itd. 5. Pozanimaj se kaj je ruska rdeča armada počela na polskem, ČSSR, Madžarska itd
Odgovori
0 0
royayers
05. 05. 2026 10.33
Iran se ze norca dela iz rednecksov. Se en fiasko, ampak ta bo bolel se naslednjih 100 let.
Odgovori
+4
9 5
ActiveS
05. 05. 2026 10.30
Američani imajo vse baze v okolici Irana uničene, kaj sploh še iščejo na bližnjem vzhodu. Svoje zaveznike niso obvarovali pred napadi...
Odgovori
+7
11 4
Rafael Kramar
05. 05. 2026 10.34
Popolnoma vse baze so 100% operativne
Odgovori
-5
6 11
ActiveS
05. 05. 2026 10.39
...potem pa svizec zavije čokolado v folijo...
Odgovori
+4
5 1
_endrug
05. 05. 2026 10.41
Kje si pa to prebral? Ne verjemi vsemu. Veliko je propagande in ti jo širiš.
Odgovori
-1
1 2
Ve?ni optimist
05. 05. 2026 10.29
Da pa Iran preprečuje plovbo ladij in s tem dostop do nafte, ... pa vam je okey, ... zakaj???
Odgovori
-4
4 8
ActiveS
05. 05. 2026 10.33
Kaj se ima amerika 10.000 km stran vmešavat v Iran?
Odgovori
+5
8 3
Rafael Kramar
05. 05. 2026 10.36
Zato, ker ICBM letijo več, kot 10.000 km...
Odgovori
-3
1 4
bu?e24 1
05. 05. 2026 10.39
Ti js pridem v hiso pobijem otroke in mi pol zapreš vrata kako si upaš ti podlež
Odgovori
+0
2 2
Komentatorskijunky
05. 05. 2026 10.43
naj te opomnim, da živiš v zahodi hemisferi, z vsemi ugodnostmi, ki ti jih ta zahodna hemisfera nudi
Odgovori
+0
2 2
ActiveS
05. 05. 2026 10.29
Evropa sama sebi pljuva v skledo...
Odgovori
+5
7 2
Ve?ni optimist
05. 05. 2026 10.28
Tričetrt tukaj gor, sploh ne veste zakaj američani sploh sodeljujejo pri vsem tem, .... edino pravilno, da se takim divjakom prepove delati jedrsko orožje, .... kaj tu ni jasno, .....
Odgovori
+1
8 7
ActiveS
05. 05. 2026 10.32
Američani bodo polomili zobe v napadu na Iran, kaj tebi ni jasno poba? Sploh veš koliko škode so Iranci naredili ubogim američanom? Še desetletje se ne poberejo...
Odgovori
+6
10 4
Animal_Pump
05. 05. 2026 10.33
No povej koliko skode? Dej poglej raje Skodo v Iranu?
Odgovori
-4
3 7
Rafael Kramar
05. 05. 2026 10.37
Ne, daj ti nam povej o tej škodi, ker razen tropa antivakserjev nihče o tem nič ne ve...
Odgovori
-3
1 4
ActiveS
05. 05. 2026 10.41
Več kot 6 milijard škode in 100 milijonov raket cca 400 raket so zmetali... Takšna velesila da ne more enga Irana urediti 🤣🤣🤣
Odgovori
-1
1 2
Petur
05. 05. 2026 11.01
ta vojna in ves nered tam okoli je zaradi židov ki hočejo veliki Izrael ..Iran jih bo prizemljili...podzemljil...
Odgovori
0 0
JanezNovakJohn
05. 05. 2026 10.22
Čudim se, da ne potopijo kar vse ameriške letalonosilke. To bi moralo biti dokaj enostavno. Orešnik ali dva in je....... Mir.
Odgovori
+0
7 7
Ve?ni optimist
05. 05. 2026 10.26
Rešujejo ti rit, ... ti pa bi jih kar potopil, .... ste eni ofce, ..
Odgovori
-1
5 6
Wolfman
05. 05. 2026 10.27
V petih minutah Iran potopi obe letalonosilki, v pičlih petih minutah, vključno z vsemi rušilci poleg! Naj te to ne čudi preveč? Saj si lahko predstavljaš, da je zadaj bolj pomebna svetovna trgovina, kot te igrice v Hormuški ožini!
Odgovori
+0
4 4
Komentatorskijunky
05. 05. 2026 10.30
To ni računalniška igrica ampak prava zelo nepredvidljiva vojna. Nobene strani ni pametno podcenjevati. Dvomim pa, da Iran lahko kar tako naredi veliko škodo. Pa tudi, če bi, bi se potem na Iran spravil pogrom, zagotovo. Verjetno pa se čas počasi izteka.
Odgovori
+1
2 1
Rafael Kramar
05. 05. 2026 10.33
Če bi Iran lahko naredil kar koli, bi to zagotovo naredil že med prejšnjimi napadi. Pa ni. Kar koli so izstrelili v luft je bilo takoj sklateno.
Odgovori
-3
1 4
Wolfman
05. 05. 2026 10.37
Največjo škodo bodo naredili tisti ki podpirajo Iran, to sta Kitajska in Rusija. Kitajci so že zavrnili vse izraelske predloge in Izraelu dali jasno vedeti, v kolikor bi Izrael v obupu uporabil jedrsko orožje nad katerokoli državo n Bližnjem vzhodu, bo Izrael pokončan z jedrskim orožjem! Izrael je tako hudo dobil po hrbtu, medtem ko morajo američani le biti tam, saj jim je Izrael tako ukazal!
Odgovori
+2
2 0
travc
05. 05. 2026 10.18
PMANKANJE NAFTE??TO TUDI HOČEJO."MANJ KO JO BO "DRAŽJA BO.
Odgovori
+1
2 1
Plemenita plesen
05. 05. 2026 10.15
Potopijo naj to ameriško agresorko ladevhe
Odgovori
+7
11 4
Rafael Kramar
05. 05. 2026 10.13
Udari naj Trump še enkrat na orenk, a tokrat brez popuščanja pa bo! En je moral končno narediti red tam dol!
Odgovori
-12
2 14
Protoc
05. 05. 2026 10.25
Ker niso smeli sami, niti Ameri ni Izrael..jim je Iran pokazal kje jim je mesto..če bi še malo nadaljevali, bi samo rusevine gledali v izraelu
Odgovori
+4
5 1
Rafael Kramar
05. 05. 2026 10.30
Glede na to, da je Izrael med bojevanjem z Iranom uspel sproti še po Libanonu red delat, ne izgleda ravno, da je Iran komu kaj kazal...
Odgovori
-2
0 2
bu?e24 1
05. 05. 2026 10.40
Red bi biu ko bi izrael sklatili
Odgovori
+1
1 0
