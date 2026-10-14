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Na ruskem Daljnem vzhodu pridržali japonskega novinarja

Moskva, 14. 10. 2026 15.28 pred 18 minutami 2 min branja 1

Avtor:
N.V.
Pridržani japonski novinar v Moskvi

Rusi so zaradi suma vohunjenja pridržali japonskega novinarja, Tokio pa obtožili, da medijske dopisnike uporablja za zbiranje obveščevalnih podatkov. Japonci so se ostro odzvali in na zagovor poklicali ruskega veleposlanika v Tokiu.

Rusko zunanje ministrstvo je novinarja identificiralo kot Yukija Imaija, ruska varnostna služba FSB pa je sporočila, da je zaposlen pri časniku Hokkaido Shimbun, regionalnem časopisu, ki izhaja na japonskem severnem otoku Hokaido.

Po navedbah FSB so ga pridržali na ruskem Daljnem vzhodu, v regiji Sahalin, dan pred načrtovanim odhodom iz države. Obtožili so ga zbiranja in hranjenja podatkov o ruskih obrambnih zmogljivostih za obveščevalne namene. Kot so navedli, bi se ti podatki lahko uporabili proti varnosti Rusije.

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Ruska tiskovna agencija Tass je objavila videoposnetek, kjer je videti tri zamaskirane moške v črnih uniformah, ki vdrejo v sobo novinarja in mu nadenejo lisice. Kasneje je videti moškega, ki ga pripadnika FSB pospremita na letalo.

Sodišče je odredilo, da mora ostati v priporu skoraj dva meseca.

V časniku Hokkaido Shimbun identitete novinarja niso potrdili. Sporočili so le, da še preverjajo podrobnosti in da je varnost njihovega novinarja njihova glavna prednostna naloga.

Japonci pozvali k pravični obravnavi

Japonski glavni sekretar vlade Minoru Kihara je sporočil, da je Tokio od ruskih oblasti zahteval informacije o primeru ter pozval k pravični obravnavi in humanitarnemu ravnanju z japonskim državljanom.

Na pogovor so poklicali tudi ruskega veleposlanika na Japonskem in kritizirali pridržanje japonskega državljana ter enostransko podajanje izjav o primeru brez pojasnil Tokiu, japonsko zunanje ministrstvo povzema CNN.

Generalni direktor urada za evropske zadeve na japonskem zunanjem ministrstvu je ruskega veleposlanika Nikolaja Nozdreva tudi pozval, naj čim prej omogoči srečanje s pridržanim novinarjem.

Tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova je kritizirala domnevno uporabo akreditiranih novinarjev na ruskih tleh za zbiranje informacij, ki bi lahko ogrozile rusko varnost. "Ugotoviti moramo, ali bo ta dogodek postal dodaten dejavnik, ki bo še poslabšal ozračje v rusko-japonskih odnosih," je dejala Zaharova.

Še večja zaostritev med Japonsko in Rusijo

S tem pridržanjem novinarja se odnosi med državama le še bolj zaostrujejo. Državi zaradi ozemeljskega spora glede Kurilskih otokov, na Japonskem znanih kot Severna ozemlja, namreč še vedno nista podpisali uradne mirovne pogodbe po drugi svetovni vojni.

Avgusta je ruski predsednik Vladimir Putin obiskal enega od spornih otokov, kar je na Japonskem sprožilo ogorčenje. V torek je isti otok obiskala še delegacija iz ene od kitajskih provinc, kar je bilo videti kot znak tesnejšega usklajevanja med Moskvo in Pekingom pri njunih kritikah Tokia.

Napetosti so se še povečale, ko se je Japonska pridružila zahodnim sankcijam proti Moskvi zaradi vojne v Ukrajini, Rusija pa zdaj Japonsko obravnava kot "neprijazno državo". Kljub temu gospodarske vezi ostajajo, saj Japonska še vedno kupuje ruski utekočinjeni zemeljski plin.

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anatomija
14. 10. 2026 16.04
zopet Ruska paronija . Gotovi je samo omenil da je vojna v Ukrajini in so ga zaprli ker je pač povedal resnico in to je v Rusiji kaznivo dejanje . Tudi pri nas bi morali Rusofile množično zapreti saj delujejo proti državi . Sicer pa bi moral biti za njih ta zapor velika čast , saj bi bili zaprti za enake prekrške kot v Rusiji
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