Na ruskem Daljnem vzhodu pridržali japonskega novinarja

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Pridržani japonski novinar v Moskvi Profimedia

Pridržani japonski novinar v Moskvi Profimedia

Pridržani japonski novinar v Moskvi Profimedia

Pridržani japonski novinar v Moskvi Profimedia







Rusko zunanje ministrstvo je novinarja identificiralo kot Yukija Imaija, ruska varnostna služba FSB pa je sporočila, da je zaposlen pri časniku Hokkaido Shimbun, regionalnem časopisu, ki izhaja na japonskem severnem otoku Hokaido. Po navedbah FSB so ga pridržali na ruskem Daljnem vzhodu, v regiji Sahalin, dan pred načrtovanim odhodom iz države. Obtožili so ga zbiranja in hranjenja podatkov o ruskih obrambnih zmogljivostih za obveščevalne namene. Kot so navedli, bi se ti podatki lahko uporabili proti varnosti Rusije.

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Ruska tiskovna agencija Tass je objavila videoposnetek, kjer je videti tri zamaskirane moške v črnih uniformah, ki vdrejo v sobo novinarja in mu nadenejo lisice. Kasneje je videti moškega, ki ga pripadnika FSB pospremita na letalo. Sodišče je odredilo, da mora ostati v priporu skoraj dva meseca. V časniku Hokkaido Shimbun identitete novinarja niso potrdili. Sporočili so le, da še preverjajo podrobnosti in da je varnost njihovega novinarja njihova glavna prednostna naloga.

Japonci pozvali k pravični obravnavi

Japonski glavni sekretar vlade Minoru Kihara je sporočil, da je Tokio od ruskih oblasti zahteval informacije o primeru ter pozval k pravični obravnavi in humanitarnemu ravnanju z japonskim državljanom. Na pogovor so poklicali tudi ruskega veleposlanika na Japonskem in kritizirali pridržanje japonskega državljana ter enostransko podajanje izjav o primeru brez pojasnil Tokiu, japonsko zunanje ministrstvo povzema CNN. Generalni direktor urada za evropske zadeve na japonskem zunanjem ministrstvu je ruskega veleposlanika Nikolaja Nozdreva tudi pozval, naj čim prej omogoči srečanje s pridržanim novinarjem. Tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova je kritizirala domnevno uporabo akreditiranih novinarjev na ruskih tleh za zbiranje informacij, ki bi lahko ogrozile rusko varnost. "Ugotoviti moramo, ali bo ta dogodek postal dodaten dejavnik, ki bo še poslabšal ozračje v rusko-japonskih odnosih," je dejala Zaharova.

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