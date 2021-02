Na ruskem sodišču odločajo o usodi Navalnega

Pred sodiščem, kjer odločajo o prihodnosti ruskega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega, je ogromno policistov, nekateri na konjih, pa tudi ogromno protestnikov, podpornikov Navalnega. Ta je na sodišču dejal, da so obtožbe proti njemu ponarejene, znova pa je obtožil predsednika Vladimirja Putina, da ga je dal zastrupiti.

Odločali bodo o tem, ali bodo njegovo pogojno kazen spremenili v zaporno. Grozijo mu tri leta in pol zapora. Razsodba se pričakuje ob 21. uri po našem času. Obtožili so ga, da ni spoštoval pogojev svoje kazni iz leta 2014, saj se ni redno javljal ruski policiji. Njegovi odvetniki trdijo, da gre za absurdno obtožbo, saj so oblasti vedele, da okreva v Berlinu po zastrupitvi z novičokom.