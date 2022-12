Na ruski obali našli več kot 1700 poginulih tjulnjev

Ruske oblasti so ob obali Kaspijskega morja sprva naštele manj kot 1000 poginulih živali, ob podrobnem ogledu pa ugotovile, da se na območju nahaja približno 1700 poginulih tjulnjev. Vodja Kaspijskega centra za varstvo okolja Zaur Gapizov je ob tem za rusko državno tiskovno agencijo RIA pojasnil, da razlog za pogin še ni znan, a da so verjetno živali umrle zaradi naravnih vzrokov. "Nimamo dokazov, da so jih ubili krivolovci," je tudi poudaril.