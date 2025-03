Na Santorini se vrača življenje: prispele prve križarke, turisti polnijo otok

Po dolgem potresnem obdobju, ki je začasno povsem spremenilo življenja prebivalcev Santorinija, Amorgosa in Anafija, so zdaj odpravljeni vsi omejitveni ukrepi, poroča portal Greek Reporter. Strokovnjaki pravijo, da se je potresna aktivnost, ki se je začela konec januarja in trajala skoraj mesec dni, umirila.

Inšpekcijski pregledi javnih zgradb po vsem otoku so potrdili, da so potresne sunke prestale ter da jih je varno ponovno odpreti. "Znanstveniki so nam prižgali zeleno luč, prebivalci so se vrnili na otok, strokovnjaki z vseh sektorjev se pripravljajo na turistično sezono. Santorini je pripravljen sprejeti obiskovalce," je dejala grška ministrica za turizem Olga Kefalogianni . Okrepljeni varnostni ukrepi, ki so jih uvedli med potresnim rojem, bodo sicer ostali v veljavi.

Znanstveniki medtem ostajajo na otoku, kjer opazujejo in spremljajo pojav seizmičnih sekvenc ter nadaljujejo meritve. Med 26. januarjem in 22. februarjem je bilo zabeleženih več kot 20.000 potresov z magnitudo 1 ali več, včasih v razmaku le minut.

Potresi so bili posledica naravnih tektonskih premikov in premikov magme pod morskim dnom. Potresni roj je spodbudil oblasti, da so v začetku februarja razglasile izredne razmere tako za Santorini kot sosednji Amorgos, na tisoče lokalnih prebivalcev in delavcev pa so se z otokov evakuirali.

Santorini je del vulkanskega loka s podvodnimi vulkani v bližini obale, vključno z vulkanoma Nea Kameni in Kolumbo. Vulkani ob Santoriniju so bili "tihi" skoraj 400 let. Ob zadnjem izbruhu Kolumba leta 1650 je umrlo več kot 70 ljudi, izbruh pa je povzročil tudi 40 metrov visok cunami. Zabeleženi so bili močni potresi in popotresni sunki, izpusti strupenih plinov in dima.

Zadnji izbruh se je zgodil med 10. januarjem in 2. februarjem 1950.