Na Santoriniju zaradi tresenja tal zaprli šole

Na območju med otokoma Santorini in Amorgos v Egejskem morju so v petek in soboto po podatkih seizmološkega inštituta v Solunu zaznali niz potresnih sunkov z magnitudo od 3,0 do 4,5 s trendom naraščanja, s čimer se po besedah seizmologa Gerasimosa Papadopulosa povečuje tudi nevarnost potresov. Po podatkih seizmologov so območje tudi davi prizadeli potresni sunki z močjo med 2,8 in 4,5.

O večji škodi za zdaj ne poročajo.

Lokalne oblasti na Santoriniju so zaradi povečane seizmične aktivnosti na območju odredile odpoved vseh dogodkov v zaprtih prostorih.

Prebivalce so tudi pozvali, naj se ne približujejo ali zadržujejo v manjšem pristanišču Amudi in pristanišču Fira, ki služi za večje ladje.