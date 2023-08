Na Sardiniji ujeli Francoza z 41 kilogrami kamenčkov s plaže

Italijanska carina je v torek sporočila, da so v prtljažniku njegovega avtomobila našli 41 kilogramov kamenčkov in kamnov z znane plaže Lampianu. Kamenje so zasegli in ga bodo vrnili na plažo.

Na Sardiniji, ki je znana po čudovitih belih peščenih plažah, so kraje peska in kamenčkov – zlasti s strani turistov – velik problem. Zato od leta 2017 kaznujejo z globo od 500 do 3000 evrov nepooblaščen odvzem, posedovanje ali prodajo peska, kamenčkov, kamnov ali školjk s Sardinije.

Kljub temu turisti vsako leto domov za spomin odnašajo pesek in školjke ter s tem škodujejo okolju.

Večina turistov je nad kaznimi začudena. "Kraja peska na plaži se morda zdi neškodljiva, vendar je smrtno nevarna za krhki obalni sistem otoka," medtem poudarjajo oblasti, ki poleti poostrijo nadzor na najbolj znanih plažah.