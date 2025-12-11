Svetli način
Tujina

Na Savi se je prevrnil čoln z migranti, trije so umrli

Slavonski Brod, 11. 12. 2025 10.02 | Posodobljeno pred 1 uro

L.M.
Pri Slavonskem Brodu se je v četrtek zjutraj zgodila nesreča, ko je skupina migrantov v čolnu poskušala prečkati reko Savo. Reševalne ekipe so na kraju našle več podhlajenih oseb, trije so umrli.

Reševalne službe so nekaj po peti uri prejele obvestilo, da se je na reki prevrnil čoln z migranti. Po prvih informacijah Net.hr naj bi bilo v čolnu 13 ljudi, med njimi 11 migrantov in državljan Bosne in Hercegovine, ki ga sumijo tihotapljenja. Večino so jih uspeli rešiti iz vode, trije so umrli. Ostali so bili močno podhlajeni.

FOTO: Shutterstock

Rešene so prepeljali v bližnjo bolnišnico. Njihovo zdravstveno stanje še ocenjujejo zdravniki.

V obsežni reševalni akciji so sodelovali gasilci, policija, nujna medicinska pomoč in gorska reševalna služba. Za pregled območja nad reko so uporabili tudi dron, del reke pa je bil začasno zaprt za promet.

