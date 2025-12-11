Na Savi se je prevrnil čoln z migranti, trije so umrli

Reševalne službe so nekaj po peti uri prejele obvestilo, da se je na reki prevrnil čoln z migranti. Po prvih informacijah Net.hr naj bi bilo v čolnu 13 ljudi, med njimi 11 migrantov in državljan Bosne in Hercegovine, ki ga sumijo tihotapljenja. Večino so jih uspeli rešiti iz vode, trije so umrli. Ostali so bili močno podhlajeni.
Rešene so prepeljali v bližnjo bolnišnico. Njihovo zdravstveno stanje še ocenjujejo zdravniki.
V obsežni reševalni akciji so sodelovali gasilci, policija, nujna medicinska pomoč in gorska reševalna služba. Za pregled območja nad reko so uporabili tudi dron, del reke pa je bil začasno zaprt za promet.
