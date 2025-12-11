Na Savi se je prevrnil čoln z migranti, trije so umrli

Reševalne službe so nekaj po peti uri prejele obvestilo, da se je na reki prevrnil čoln z migranti. Po prvih informacijah Net.hr naj bi bilo v čolnu 13 ljudi, med njimi 11 migrantov in državljan Bosne in Hercegovine, ki ga sumijo tihotapljenja. Večino so jih uspeli rešiti iz vode, trije so umrli. Ostali so bili močno podhlajeni.