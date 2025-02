Na sedež poleg para 'posedli' truplo ženske, ki je umrla med letom

Letalska družba Qatar Airways je sporočila, da se opravičuje za vse nevšečnosti oziroma stisko, ki bi jo lahko povzročil ta incident, in dodala, da je v postopku vzpostavitve stika s potniki. Par je povedal, da ju ni kontaktirala niti letalska družba Qatar Airways niti letalska družba Qantas, prek katere sta rezervirala let. Prepričana sta, da bi moral obstajati nekakšen protokol, ki bi zagotovil, da je v takšnih primerih poskrbljeno za potnike na krovu.

Stevardese in stevardi so nato njeno truplo, pokrito z odejami, za preostale štiri ure leta postavili poleg Ringa, ne da bi mu ponudili drug sedež, čeprav je bilo na letalu še nekaj praznih sedežev, poroča BBC.

Ring je sicer povedal, da se je osebje odzvalo v hipu, ko se je ženska zgrudila, a da je žal ni bilo mogoče rešiti. "To je bilo srce parajoče gledati," je povedal za program Current Affair Channel Nine.

Pojasnil je, da je osebje skušalo njeno truplo premakniti proti poslovnemu razredu, a da je bila ženska precej velika in je niso mogli spraviti skozi hodnik. Posadka je nato opazila, da je prost sedež poleg Ringa, in ga prosili, če se presede na sosednji sedež. "Rekel sem, da ni problema, nato pa so gospo položili na sedež, na katerem sem prej sedel," je pojasnil. Medtem ko se je Colinova lahko presedla na drug prazen sedež v bližini, Ringu osebje te možnosti ni dalo, čeprav je bilo na letalu še nekaj prostih sedežev.

Ko je letalo štiri ure pozneje pristalo, so potnike pozvali, naj ostanejo na mestu, medtem ko sta na krov prišla medicinsko osebje in policija. Ring je povedal, da so reševalci nato začeli vleči odeje z ženske in da je videl njen obraz.

'Morali bi nas kontaktirati in se prepričati, da smo v redu'

Par je prepričan, da bi moral obstajati ustrezen protokol, "dolžnost skrbi" za stranke in osebje. "Morali bi nas kontaktirati in se prepričati, da smo v redu in ali potrebujemo podporo, svetovanje," menita. Colinova je izkušnjo označila za travmatično in pojasnila, da je povsem jasno, da letalski družbi ne morejo pripisati odgovornosti za smrt ženske, a da bi vseeno moral obstajati protokol, ki bi poskrbel za ostale potnike na letalu.

Qatar Airways je v izjavi dejal, da so v prvi vrsti njihove misli z družino pokojne, ki je žal umrla na krovu njihovega letala. "Opravičujemo se za morebitne nevšečnosti ali stisko, ki jo je morda povzročil ta incident, in smo v postopku vzpostavitve stika s potniki v skladu z našimi pravilniki in postopki."

Tiskovni predstavnik Qantasa pa je zapisal, da je postopek za obravnavanje incidentov na letalu v rokah letalske družbe, ki je izvajala storitev, v tem primeru Qatar Airways.