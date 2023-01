Na sestreljenem ruskem dronu pisalo 'srečno novo leto'

Ukrajina je v novo leto vstopila pod valom ruskih napadov z zraka. Nad Kijev je poletelo več deset brezpilotnih letal, ukrajinske sile naj bi jih 45 sestrelile, poročajo iz Kijeva. Od tega so jih 13 sestrelili ob koncu prejšnjega leta, 32 pa v začetku novega. Kot so dejali, so delci razstreljenih dronov iranske izdelave povzročili manjšo škodo.

Ob ogledu sestreljenih delov pa so Kijevčani ugotovili, da so rusi na hrbte plovil z rdečim flomastrom zapisali "srečno novo leto". Fotografijo popisanega uničenega plovila je z javnostjo delil načelnik kijevske policije Andrii Nebytov. Ob tem je dodal, da so dele našli na otroškem igrišču, poroča The Teleghraph.