Na Severnem Irskem moškega obtožili umora novinarke

"Detektivi glavne policijske preiskovalne enote so 52-letnega moškega obtožili umora 29-letne novinarke Lyre McKee , ki so jo teroristi ustrelili v Londonerryju 18. aprila 2019," je sporočila severnoirska policija. Obtožen je tudi "posedovanja strelnega orožja z namenom ogrožanja življenja in članstva v prepovedani organizaciji", so dodali .

29-letna novinarka in pisateljica je bila ubita med izgredi v tem mestu. V spopadih med republikanci in policijo je bila ustreljena v glavo. Do nemirov in terorističnega incidenta, kot je smrt novinarke označila policija, je prišlo pred velikonočnim koncem tedna, ko republikanci, ki nasprotujejo britanski navzočnosti na Severnem Irskem, tradicionalno obeležujejo obletnico velikonočne vstaje leta 1916.

Odgovornost za smrt novinarke je prevzela odpadniška republikanska skrajna skupina Nova Ira, ki nasprotuje mirovnemu procesu v pokrajini, pri čemer je to dejanje obžalovala in krivdo pripisala policiji.

McKeejeva je bila vzhajajoča novinarka na Severnem Irskem, poročala pa je za vrsto časnikov, med drugim za The Atlantic Magazine in Buzzfeed News. Leta 2016 jo je Forbes Magazin uvrstil na lestvico 30 najbolj izjemnih predstavnikov medijev, mlajših od 30 let, v evropskih medijih.