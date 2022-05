Na Severnem Irskem na oblast stranka, ki se zavzema za združitev z Irsko

Dober rezultat na volitvah je dosegla tudi sredinska stranka Zavezništvo, v kateri menijo, da je čas, da se končata igra med največjima strankama, kdo bo zasedel položaj predsednika ali podpredsednika vlade, in posledična hromitev dela regionalne vlade. Glede na rezultate so več kot podvojili svoje število sedežev in bodo imeli v novem mandatu 17 sedežev, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Do oblikovanja nove vlade bo verjetno minilo še nekaj časa. Po velikonočnem sporazumu iz leta 1998 se morata namreč največji stranki dogovoriti o skupni vladi, vendar so pri DUP že napovedali, da bodo oblikovanje vlade bojkotirali zaradi posebnega statusa Severne Irske po brexitu.

Vodja DUP Jeffrey Donaldson je v intervjuju za dpa očital Evropski uniji in britanski vladi, da zlorabljata Severno Irsko za politične igre. Britanskega premierja Borisa Johnsona je pozval, naj prekine severnoirski protokol v sporazumu z EU po brexitu. "Počutimo se, kot da so nas pustili na cedilu, ko je britanska vlada pristala na sporazum," je dodal.

Britanski pravosodni minister Dominic Raab je v odzivu ocenil, da je protokol ovira na poti k stabilnosti v državi. Zagotovil je, da so popravki protokola še vedno na mizi. Kritičen je, da predstavlja protokol veliko motnjo v ustavni integriteti Združenega kraljestva. "Točno to ogroža velikonočni sporazum in sedaj ga moramo popraviti," je dejal za britanski BBC.

Glede na protokol je Severna Irska v zameno za to, da lahko ohrani mehko mejo z Irsko, morala uvesti nadzor blaga, ki potuje v druge dele Združenega kraljestva ali iz njih.

Na rezultate volitev so se že odzvali v ZDA, kjer so pozvali k spoštovanju velikonočnega sporazuma. Tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva Ned Price je v soboto še dodal, da se veselijo sodelovanja z demokratičnimi partnerji na Severnem Irskem, Irskem in v Veliki Britaniji pri zagotavljanju miru, blaginje in stabilnosti v regiji.