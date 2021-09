Na Severnem Irskem za umor novinarke obtožili dva moška

Na Severnem Irskem so za umor novinarke Lyre McKee aprila 2019 obtožili dva moška. Osumljenca, stara 21 in 33 let, sta obtožena tudi posedovanja strelnega orožja in streliva z namenom ogrožanja življenj ter požiga.

V povezavi z umorom novinarke Lyre McKee je policija v sredo v Londonderryju aretirala štiri moške. Enega od njih so izpustili, poleg dvojice, ki sta obtožena umora, pa je 20-letni moški obtožen zaradi spodbujanja nemirov ter posedovanja ter metanja bencinskih bomb. Vsi trije bodo danes preko video povezave zaslišani na sodišču v Londonderryju. icon-expand Lyra McKee FOTO: AP 29-letna novinarka in pisateljica je bila ubita med izgredi v Londonderryju. V spopadih med republikanci in policijo je bila ustreljena v glavo. Do nemirov in terorističnega incidenta, kot je smrt novinarke označila policija, je prišlo pred velikonočnim koncem tedna, ko republikanci, ki nasprotujejo britanski navzočnosti na Severnem Irskem, tradicionalno obeležujejo obletnico velikonočne vstaje leta 1916. McKeejeva je pred umorom na družbenih omrežjih objavila fotografijo nemirov v stanovanjskem naselju Creggan v mestu Londonderry, znanem tudi kot Derry, opremila pa jo je z napisom "Derry nocoj. Popolna norost." Fotografija prikazuje avto in kombi v plamenih ter posameznike, zakrite s kapucami, ki mečejo molotovke na policijska vozila. McKeejeva je poročala za The Atlantic Magazine in Buzzfeed News, leta 2016 pa jo je Forbes Magazin uvrstil na lestvico 30 najbolj izjemnih osebnosti v medijih. Odgovornost za smrt novinarke je prevzela odpadniška republikanska skrajna skupina Nova Ira, ki nasprotuje mirovnemu procesu v pokrajini, pri čemer je to dejanje obžalovala in krivdo pripisala policiji.