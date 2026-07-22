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Na severu besnela neurja z debelo točo, na Siciliji ognjena fronta

Ravenna/Palermo, 22. 07. 2026 12.11 pred 1 uro 2 min branja 4

Avtor:
STA
Požari na Siciliji

Močna neurja s točo so na severu Italije v torek povzročila veliko gmotno škodo, zlasti na kmetijskih površinah. Kot navajajo italijanske oblasti, je neurje najbolj prizadelo dežele Emilija - Romanja, Lombardija in Benečija. Na jugu Italije se medtem spopadajo z visokimi temperaturami, s Sicilije poročajo o gozdnih požarih, ki se hitro širijo.

Kot poroča avstrijska tiskovna agencija APA, je v pokrajini Ferrara padala toča z zrni, velikimi kot žogice za namizni tenis. Poškodovala je avtomobile, strehe stanovanjskih hiš in sončne elektrarne. Na avtocesti med Bologno in Padovo so vozniki med neurjem ustavljali avtomobile, saj je toča razbijala vetrobranska stekla.

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V bližini Ravene je močan veter podrl več sto dreves, zaradi katerih so zaprli več cest. Močni sunki vetra so med drugim odkrili tudi streho šole. Na železniški progi med Bologno in Benetkami je prišlo do zamud, med Ferraro in Raveno pa so železniške povezave odpovedali.

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O obsežni škodi poročajo tudi iz kmetijskih združenj, saj je toča uničevala sadovnjake, nasade zelenjave in obdelovalne površine. Kmetijsko združenje Coldiretti škodo ocenjuje na več sto milijonov evrov, navaja APA.

Ognjena fronta

S Sicilije medtem poročajo o gozdnih požarih, ki se hitro širijo. Težave pri gašenju po navedbah nemške tiskovne agencije dpa dodatno povzroča puščavski veter, ki prek Sredozemskega morja prinaša vroč zrak iz severne Afrike. Zaradi požarov je zaprtih več cest.

V Santo Stefanu v zaledju Palerma so evakuirali več kot sto prebivalcev, saj so se ognjeni zublji nevarno približali naselju. V Palermu je ponoči večkrat prišlo do izpada električne energije, nad več mestnimi četrtmi pa so se zjutraj dvigali gosti oblaki dima.

Na jugu Italije se sicer soočajo z izjemno vročino. V Palermu so v torek izmerili 42,4 stopinje Celzija, najvišja izmerjena temperatura na otoku pa je v torek dosegla 46,2 stopinje Celzija. Vročinski val je zajel tudi Sardinijo, kjer prav tako divja več gozdnih požarov.

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KOMENTARJI4

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EU Dig. Cenzura
22. 07. 2026 14.03
Prej ko bo večina ljudi dojela, da je to umetno ustvarjeno, prej bodo začeli množično raziskovati, kako takšne vsebine nastajajo, in s tem se bo to tudi prenehalo. Dokler pa večine to ne zanima, bodo s tem še naprej nadaljevali
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0 0
EU Dig. Cenzura
22. 07. 2026 14.00
Vse to ni naravni pojav, temveč umetno povzročena tvorba, kot so sejanje oblakov in frekvenčno upravljanje vremena. Namen tega naj bi bil uničevanje premoženja ljudi ter predvsem pridelkov na poljih.
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+1
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BUONcaffee
22. 07. 2026 13.37
Leta nazaj so se v Siciliji na soncu avtomobili topili.
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+1
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Ramzess
22. 07. 2026 13.29
Zanimiva oblika toče, ne izgleda naravna.
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