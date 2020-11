Na severu Etiopije se nadaljujejo spopadi, k miru pozval tudi papež

Vladne sile močno obstreljujejo prestolnico etiopske severne regije Tigraj, pravijo humanitarni delavci in regionalni uradniki. Že tretji teden se namreč nadaljujejo spopadi med vojsko in Tigrajsko ljudsko osvobodilno fronto (TPLF). Etiopska vojska je dejala, da upajo, da jim bo mesto, v katerem se sicer nahaja 500.000 civilistov, uspelo zaseči v nekaj dneh. Mednarodna skupnost je medtem zaskrbljena glede zaostritve nasilja. "Naj končata nasilje in vzpostavita mir," je v petek sprti strani pozval tudi papež Frančišek.

TPFL je pozno v petek proti prestolnici Eritreje Asmara izstrelila najmanj eno raketo. Več podrobnosti zaenkrat ni znanih. Spopadi med vladnimi silami in TPFL, ki so po podatkih nevladne organizacije Mednarodna krizna skupina (ICG) terjali že več tisoč življenj, med njimi naj bi bili tudi številni civilisti, sicer potekajo že več kot tri tedne. icon-expand Abiy Ahmed FOTO: AP Premier Etiopije Abiy Ahmed je ta teden napovedal tretjo in zaključno fazo svoje kampanje proti vodilnim upornikom. Iz etiopske vojske so že sporočili, da jim je uspelo prevzeti nadzor nad mestom Wikro, severno od tigrajske prestolnice Mekelle, poroča BBC. Vodja TPLF Debretsion Gebremichaelje zaReuters povedal, da je Mekelle pod "močnim bombardiranjem", in potrdil, da so vladne sile začele operacijo, da bi jo zajele. Po poročanju BBC-ja je mednarodno skupnost pozval, "naj obsodi obstreljevanje in letalske napade ter masaker, ki se dogaja". Kot vpleteno v napade na Mekelle je obtožil tudi eritrejsko vlado. icon-expand Begunci iz regije Tigraj FOTO: AP Abiy se je v petek srečal s posredniki Afriške unije in jim zagotovil, da bodo zaščitili civiliste na območju. Niso pa govorili o možnosti mirovnih pogovorov. Premier je v preteklih tednih večkrat zavrnil možnost pogajanj. Po navedbah naj bi bilo ubitih na stotine ljudi, na tisoče pa jih je, ko so etiopske sile zavzele mesta, moralo zapustiti svoje domove. Etiopska vojska je že zajela številna mesta, med večjimi tudi Wikro, ki se nahaja severno od Mekelle, poroča BBC. Podrobnosti o tem, kaj točno se dogaja, je težko potrditi, saj so bile prekinjene vse telefonske, mobilne in internetne komunikacije z regijo Tigraj. Novinarji pa imajo do severne regije zelo omejen odstop. Etiopski premier sprožil ofenzivo na prestolnico regije Tigraj K miru pozval tudi papež Frančišek Mednarodna skupnost je medtem zaskrbljena glede zaostritve nasilja in za več kot pol milijona prebivalcev mesta Mekelle. Združeni narodi so posvarili pred nevarnostjo vojnih zločinov, če bi vojska napadla Mekelle. PapežFrančišekje v petek sprti strani pozval, naj končata nasilje in vzpostavita mir. Njegov tiskovni predstavnik Matteo Brunije dodal, da je papež zelo zaskrbljen zaradi razmer, saj je zaradi nasilja umrlo že več sto ljudi, več tisoč pa jih je moralo zapustiti svoje domove. TPLF je v Tigraju desetletja dominirala tako v vojaškem kot tudi političnem življenju, nato pa je oblast v Etiopiji prevzel Abiy in začel uvajati obsežne reforme, ki TPLF nikakor niso po volji. TPLF pa je vlada v Adis Abebi tudi označila za uporniško skupino.