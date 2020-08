Na severu Francije oboroženi moški zajel talce

Oboroženi moški je v banki v francoskem mestu Le Havre zajel šest talcev. Štiri je že izpustil oziroma jim je uspelo pobegniti, dva pa še zadržuje. Moški, ki naj bi imel psihične težave, ni streljal. Policisti se z njim še pogajajo.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Moški s pištolo je v poslovalnico banke Bred vstopil nekaj pred 17. uro. Do 21. ure je postopoma izpustil tri talce, enemu pa je uspelo pobegniti. Trenutno po poročanju francoskih medijev zadržuje še dva. Policijski sindikat je sporočil, da želi moški predvsem to, da se govori o njem. "Ni bilo streljanja, osvobojenih talcev ni maltretiral in so dobro," so dodali.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

34-letni osumljenec je medijem posredoval dve zahtevi. Prva je"osvoboditev vseh palestinskih otrok, ki so po krivici zaprti v Izraelu". Druga pa, da bi imeli Palestinci, mlajši od 40 let, dostop do ploščadi pred mošejo Al Aksa v Jeruzalemu. Pripadniki specialne enote francoske policije se pogajajo z njim. Na kraj je sicer prišlo več deset policistov in drugih pripadnikov varnostnih organov. Banka, območje okoli katere so zavarovali, je sicer v bližini policijske postaje. Francoski notranji minister Gerald Darmaninje sporočil, da pozorno spremlja dogajanje v mestu na severu Francije in da je v stiku z lokalnimi oblastmi.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke