Na Korziki in v Toskani neurje zahtevalo žrtve, v Benetkah evakuirali turiste

Močno neurje, ki je doseglo tudi Slovenijo, je na svoji poti prek Francije in Italije zahtevalo več življenj. Na Korziki, kjer je nastal ciklon, je umrlo pet ljudi, v Toskani pa dva. Več ljudi je bilo v močnem deževju in vetru, ki je dosegel hitrost več kot 100 km/h, poškodovanih. Nevihta je zajela tudi Benetke, kjer so z zvonika na Trgu svetega Marka odpadli kosi opek.

Po treh dneh nalivov je danes v jutranjih urah vreme nad Korziko zares pokazalo zobe. Neurja, toča in sunki vetra – najhitrejšemu so izmerili kar 224 km/h – so zahtevali kar pet življenj, več deset ljudi pa je poškodovanih. Med žrtvami je 13-letna deklica, umrla je pod podrtim drevesom v kampu, kjer je preživljala počitnice. Za 72-letnico pa je bila usodna streha kioska, ki jo je veter vrgel na njen avto, poroča France24. V le nekaj urah je padlo več dežja kot prej v več mesecih.

Reševalci so imeli polne roke dela tudi z reševanjem ljudi z nasedlih in poškodovanih plovil ob zahodni obali otoka. V Italiji so gasilci doslej opravili več kot 150 intervencij v deželah Ligurija in Toskana, neurja pa so močno prizadela tudi deželo Emilijo-Romanjo. Po napovedih se bodo nevihte na severu države nadaljevale še nadaljnjih 36 ur. Na severu države so padajoča drevesa ubila dve osebi. Žrtvi sta bila moški v mestu Lucca in ženska v mestu Carrara. Padajoča drevesa so poškodovala še štiri osebe. V kraju Barga je sunek vetra odtrgal del strehe, ki je nato padla na avtomobil, v katerem so bili ljudje. Na tržnici v obmorskem letovišču Marina di Carrara so poročali o poškodbah, potem ko je močno neurje povzročilo poplave.

