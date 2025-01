Med iskanjem pogrešanih Britancev v Dolomitih našli truplo

36-letni Aziz Ziriat in 35-letni Samuel Harris sta se med božično-novoletnimi prazniki odpravila raziskovat Dolomite. Iz pokrajine Trentino sta se svojcem nazadnje oglasila 1. januarja in od takrat se je za Britancema izgubila vsaka sled.

Po tem, ko se 6. januarja nista pojavila na povratnem letu do Londona, so italijanske oblasti sprožile obsežno iskalno akcijo, v kateri sodelujejo gorska reševalna služba, policija in lokalni gasilci. A je iskanje oteženo zaradi novozapadlega snega.

Italijanska gorska reševalna služba je pred nekaj urami našla njuna nahrbtnika. Nato pa so sporočili, da so na nadmorski višini približno 2600 metrov našli truplo enega od pogrešanih Britancev, ki je bilo zakopano pod snegom. Trenutno ni znano, za katerega od pohodnikov gre.

'Rekel je, da se mu bo kmalu izpraznila baterija na telefonu'

Dobrodelna ustanova Palace for Life, kjer je zaposlen 36-letnik, je sporočila, da je bila zadnja znana lokacija pohodnikov v bližini koče Casina Dosson, približno 50 kilometrov severno od kraja Rive del Garda ob Gardskem jezeru. V objavi na svojem profilu na Facebooku so delili tudi fotografijo Harrisa, na kateri je oblečen v sivo majico, črne hlače in rdečo jakno, ki jo je imel zavezano okoli pasu. Predvidevajo, da je bil nazadnje oblečen prav v to.