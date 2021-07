Na severu Italije pustošila ogromna toča, Sardinija in Grčija še vedno v plamenih

Silovita nevihta s točo je pustošila po severu Italije. Po neuradnih informacijah naj bi toča presegla debelino 10 centimetrov. Na grozljivih posnetkih je videti moč ledenih krogel, ki so zaustavile promet in razbile vetrobranska stekla. Medtem je Sardinija še vedno v plamenih. "Gre za katastrofo brez primere," je dejal predsednik sardinske regije Christian Solinas. Gori tudi v Grčiji, kjer se soočajo s hudim vročinskim valom.

Neurje je prizadelo del severnega odseka 800 kilometrov dolge ceste med Milanom in Neapljem. Prava katastrofa se je tako zgodila na območju mesteca Fidenza, severozahodno od Parme. Toča je zasula na stotine avtomobilov, zaradi česar so morali vozniki ustaviti ob cesti, del ceste pa so oblasti za kratek čas tudi zaprle. Ljudje, ujeti v avtomobilih, so posneli velikanske krogle, ki so tolkle po vetrobranskih steklih. Po neuradnih podatkih naj bi toča presegla debelino 10 centimetrov.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Med nalivom je bilo nekaj ljudi tudi ranjenih, večinoma je šlo za ureznine steklenih drobcev zaradi razpokanih vetrobranskih stekel, vendar naj ne bi bil nihče huje poškodovan. Poleg avtomobilov je bilo poškodovanih tudi več drugih objektov.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Sardinija še vedno v plamenih: Gre za katastrofo brez primere In medtem ko je po severu Italije pustošila toča, se na jugu – na osrednjem delu italijanskega otoka Sardinija – še vedno borijo z gozdnimi požari. Italija je za pomoč pri gašenju zaprosila EU, Francija in Grčija sta že poslali svoja letala. Ogenj ogroža nekatera stanovanjska območja, evakuirati se je moralo že najmanj 900 oseb. Za zdaj sicer ne poročajo o smrtnih žrtvah ali poškodbah.

Predsednik sardinske regije Christian Solinas je požar opisal kot "katastrofo brez primere". "Uničenih je deset tisoč hektarjev rastlinja, požgana so številna podjetja in hiše, ubita je bila živina," je zapisal v izjavi. Regija je razglasila izredno stanje in vlado pozvala, naj zagotovi "takojšnjo finančno podporo za sanacijo škode in prizadetim skupnostim pomaga pri ponovnem zagonu". Požari so sicer izbruhnili čez vikend, še dodatno pa jih je razširil južni veter. Gori tudi v Grčiji, kjer se soočajo s hudim vročinskim valom Gasilci se z ognjenimi zublji še vedno borijo tudi v Grčiji, in sicer na območju Arachneo v občini Nafplio. Po navedbah gasilcev se je požar z območja Gatzia razširil na nedostopno in gorsko območje, kar je še dodatno otežilo gašenje.

Grčija se sicer sooča s hudim vročinskim valom. Od danes naprej naj bi se temperature čez dan dvignile tudi do 44 stopinj Celzija, ponoči pa predvidoma ne bodo padle pod 30 stopinj. Grški meteorologi in civilna zaščita svarijo pred posledicami vročine, ki bo predvidoma vztrajala vse do 8. avgusta, saj je za telo zelo naporno, če se ozračje ne ohladi niti ponoči. Dlje kot vztraja ekstremna vročina, bolj nevarno je to za zdravje. Grčija je v preteklosti doživela več hujših vročinskih valov. V podobnem vročinskem valu leta 1987 je po ocenah umrlo 4000 ljudi, saj takrat klimatske naprave še niso bile tako razširjene, razgreta stanovanja v mestih pa so bila nevarna predvsem za starejše. Med vročinskim valom leta 2007, ki ga je spremljal še močan veter, so požari uničili velik del polotoka Peloponez, terjali pa so tudi več deset življenj.