Na severu Italije odredili karanteno za 16 milijonov ljudi

Italijanski premier Giuseppe Conte je potrdil, da je do 3. aprila odredil karanteno za več kot 16 milijonov ljudi v Lombardiji in še 14 provincah na severu države. K odločitvi naj bi prispevalo hitro širjenje novega koronavirusa, za katerim je v Italiji zbolelo že skoraj 6000 ljudi, umrlo jih je več kot 230.

Italijanske oblasti so zaostrile ukrepe v boju proti širjenju novega koronavirusa. Na severu države je tako premier Giuseppe Conte odredil karanteno za več kot četrtino prebivalstva. Zaprta je Lombardija in še 14 drugih provinc. Zaprte so vse telovadnice, kopališča, muzeji in smučišča, prestavljene so poroke in pogrebi, piše BBC.

Italija je žarišče virusa covid-19 v Evropi in država z največ umrlimi za tem virusom zunaj Kitajske, kjer je virus najprej izbruhnil.

Glede na vladni odlok, ki ga je podpisal Conte, ljudje ne bodo smeli vstopati ali odhajati s tega območja brez resnega in nujnega razloga. Karantena med drugim zajema finančno središče Milano in Benetke z okolico. Zaprte so province Lombardija, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Benetke, Padova, Trbiž, Asti, Alessandria, Novara, Vercelli in Verbano Cusio Ossola. Furlanije, ki meji na Slovenijo, ni med njimi. Na območju živi četrtina od 60 milijonov prebivalcev Italije.

Conte je na novinarski konferenci pojasnil, da na območju karantene ne bo popolne prepovedi gibanja, da pa bodo morali ljudje upravičiti svoje gibanje. Znotraj zaprtega območja ter v in iz njega se bodo po njegovih besedah smeli gibati le ljudje z "dokazanimi poslovnimi razlogi"in tisti, ki bodo imeli za to zdravstvene razloge.

Italijanske oblasti so zaostrile ukrepe v boju proti širjenju novega koronavirusa. FOTO: AP

Bari in restavracije lahko ostanejo odprti, vendar morajo gostom zagotoviti, da imajo drug od drugega najmanj meter prostora. Oblasti ljudem svetujejo, naj se čim več zadržujejo doma, kršiteljem karantene pa grozi do tri mesece zapora.