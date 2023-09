Na severu Kosova iz zasede napadli policijsko enoto, umrl policist

"Takoj, ko so policisti prispeli na kraj, so bili soočeni z odporom. Iz več smeri so proti njim odprli ogenj, napadalci so uporabili tudi ročne bombe in pištole, pri čemer sta bila ustreljena dva policista," navajajo v sporočilu za javnost, ki ga povzema srbska nacionalna televizija. Policijske enote so nato uspele evakuirati ranjena policista. "Policista so prepeljali v bolnišnico v Južni Mitrovici, kjer je so zdravniki potrdili smrt enega policista, drugi pa je ranjen."

"Kosovska policija, v sodelovanju s pristojnimi institucijami in pravosodnimi organi, opravlja vse postopke za zagotavljanje reda in javne varnosti," so še sporočili.

Oglasil se je tudi kosovski premier Albin Kurti. "V tem trenutku se nadaljuje streljanje iz orožij različnih kalibrov proti pripadnikom naše policije. Napadalci so bili profesionalci z maskami in oboroženi s težkim orožjem. Obsojam ta zločinski in teroristični napad. Gre za organiziran kriminal s politično, finančno in logistično podporo uradnega Beograda proti naši državi. Kosovska vlada in državne institucije so pripravljene odgovoriti kriminalu, kriminalcem, terorju in teroristom," je zapisal Kurti. Kosovska predsednica Vjosa Osmani pa je za napad obtožila "srbske kriminalne tolpe".