Na severu Kosova izkopavajo domnevno množično grobišče iz vojne

Srbija in Kosovo sta se sicer januarja dogovorila o ustanovitvi skupne komisije, ki naj bi pospešila iskanje pogrešanih iz časa vojne.

V vojni med srbskimi silami in kosovskimi Albanci je umrlo okoli 13.000 civilistov, še 4000 je bilo po koncu vojne pogrešanih. V desetletjih iskanja množičnih grobišč so našli ostanke več tisoč ljudi, vendar je še vedno pogrešanih 1600. Prizadevanja za njihovo iskanje otežujejo napeti odnosi med Beogradom in Prištino.

V začetku tedna so oblasti sporočile, da so na severu Kosova odkrile človeške ostanke, vendar še niso potrdile, da gre za vojno grobišče.

Kurti je danes na družbenem omrežju X sporočil, da so v grobišču v občini Zubin potok domnevno posmrtni ostanki skupine 23 intelektualcev iz Mitrovice, zdravnikov, profesorjev in aktivistov za človekove pravice, ki so bili ugrabljeni in so izginili 19. aprila 1999.

"Ostajamo neomajni v svoji zavezi, da bomo našli vsako pogrešano osebo, odkrili vsak skrit grob in pripeljali odgovorne pred sodišče, da bodo družine pogrešanih končno našle vsaj nekaj miru in tolažbe," je dejal Kurti.

Glavni posebni tožilec Blerim Isufaj je danes ob obisku kraja domnevnega grobišča medijem povedal, da je preiskava še v začetni fazi, in pozval javnost k potrpežljivosti. Pojasnil je, da izkopavanje in identifikacija trupel trajata nekaj časa.

V zvezi s primerom so že pred začetkom izkopavanj aretirali dva Srba, je še dejal glavni tožilec. Podrobnosti o tem ni podal.