Na severu Kosova nadaljujejo z odstranjevanjem barikad

Kosovski Srbi nadaljujejo z odstranjevanjem barikad, pri katerih so vztrajali 20 dni. Po poročanju prištinskega spletnega portala Koha so odstranili tudi barikade na mejnih prehodih Jarinje in Brnjak med Srbijo in Kosovo, ki pa ostajata zaprta za promet.

Kosovska policija po pisanju portala ni odgovorila na vprašanje, kdaj je pričakovati odprtje teh prehodov. Priština je prehoda Jarinje in Brnjak zaprla 10. decembra, potem ko so kosovski Srbi tam postavili barikade zaradi aretacije nekdanjega srbskega policista. Mejni prehod Merdare, ki je bil s srbske strani blokiran od torka, pa so znova odprli v četrtek. Kosovski Srbi so barikade začeli odstranjevati v četrtek po pogovorih s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem v Raški na jugu Srbije. Vučić je po pogovorih v sredo zvečer sporočil, da bodo barikade odstranili najkasneje v 48 urah, a opozoril, da nezaupanje kosovskih Srbov do kosovskega premierja Albina Kurtija ostaja. Dogovor o odstranitvi barikad so dosegli po tem, ko se je nekdanji srbski policist Dejan Pantić, čigar aretacija je 10. decembra sprožila postavitev barikad, v sredo vrnil domov, kjer bo predvidoma do 9. januarja v hišnem priporu zaradi obtožb o terorizmu zaradi napada na urad volilne komisije v domači Severni Mitrovici. Dogovor je sledil nevarni zaostritvi razmer po ponedeljkovi razglasitvi najvišje stopnje bojne pripravljenosti srbske vojske in vseh enot pod nadzorom srbskega notranjega ministrstva. Vučić je v četrtek umaknil odlok o tem.