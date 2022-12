Na severu Kosova potekal shod skrajnih desničarjev

Na srbski strani mejnega prehoda Jarinje, ki vodi na Kosovo, je potekal shod skrajnih desničarjev. Nekaj deset metrov pred mejo jih je ustavil kordon srbske policije. Pripadniki mirovnih sil pod vodstvom zveze Nato na Kosovu (Kfor) pa so na kosovski strani prehoda postavili bodečo žico.

Protestniki so po poročanju medijev pripadniki Narodne patrulje pod vodstvom Damjana Kneževića in gibanja Ljubezen, vera, upanje Nemanje Šarovića, ki naj bi bila povezana s skrajno desno skupino Rusov in rusko paravojaško organizacijo Wagner. Shod je potekal pod sloganom Nikoli meja, Kosmet je Srbija, navaja hrvaška tiskovna agencija Hina.

icon-expand Protest na meji Jarinje FOTO: Profimedia

Protestniki so pred policijskim kordonom pred mejnem prehodom peli nacionalistične pesmi in vzklikali parole o Kosovu in Srbiji. V nekem trenutku so uspeli prebiti policijski kordon in se približati mejnemu prehodu, kjer jih je pričakal drugi policijski kordon. Na shodu naj bi se zbralo okoli sto ljudi. Pa okoli treh urah so se umaknili z mejnega prehoda. Na drugi strani mejnega prehoda so pripadniki Kforja na dveh lokacijah postavili bodečo žico.

Na severu Kosova se napetosti zaostrujejo, odkar so srbski predstavniki zaradi zahteve Prištine po preregistraciji vozil v začetku novembra izstopili iz kosovskih inštitucij. Razmere so se dodatno zaostrile od desetega decembra, ko so kosovski Srbi postavili barikade na več cestah po aretaciji bivšega srbskega policista Dejana Pantića.

