Na severu Kosova protestni shod, srbska policija aretirala tri kosovske policiste

Člani kluba so na shod prinesli pokale in medalje, ki so jih osvojili pod taktirko Milenkovića. S tem naj bi želeli pokazati, da ni kriminalec, temveč vrhunski športnik. Med drugim so skandirali "Vrnite nam trenerja" in mu namenili stoječe ovacije.

Protestniki so pozivali tudi k izpustitvi dveh drugih kosovskih Srbov, Radoša Petrovića in Dušana Obrenovića, ki so ju kosovske oblasti prijele med majskimi protesti Srbov na severu Kosova proti novoizvoljenim županom, etničnim Albancem, v občinah, kjer Srbi predstavljajo več kot 95 odstotkov prebivalstva. Pred tem so sicer kosovski Srbi aprila bojkotirali lokalne volitve.

V večinsko srbskem severnem delu Mitrovice so bili v torek lažje ranjeni trije kosovski policisti, ki so jih po aretaciji Milenkovića napadli tamkajšnji Srbi. Po trditvah kosovskih oblasti je aretirani v Zvečanu med majskimi protesti organiziral napad na sile Kfor in kosovske policiste, v katerem je bilo ranjenih 30 pripadnikov Kforja. Da je Milenković uspešen športnik in ne kriminalec, sicer trdi tudi uradni Beograd.

Aretirali tri pripadnike specialne enote kosovske policije

Medtem so v Srbiji na območju blizu meje s Kosovom srbske oblasti danes aretirale tri pripadnike specialne enote kosovske policije, je sporočilo notranje ministrstvo v Beogradu (MUP). Vsi trije so bili po navedbah MUP oboroženi z avtomatskim orožjem ter v polni vojaški opremi. Domnevni vdor kosovskih policistov so v Beogradu označili za "teroristično dejanje z namenom destabilizacije in eskalacije konflikta, usmerjenega proti Srbiji".