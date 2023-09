Na severu Srbije ob cesti našli levjega mladiča

Na severu Srbije so danes našli levjega mladiča. Ob cesti ob obrobju mesta Subotica, ki se nahaja blizu madžarske meje, ga je skritega v visoki travi opazil eden izmed lokalnih prebivalcev. Kako se je levček zašel tam, ni jasno.

Krajan je poklical policijo, ki je mladiča ujela in ga odpeljala v bližnji živalski vrt Palić. Še pred tem so okoliški prebivalci nepričakovanega obiskovalca posneli. Glede na videno se mladič ljudi okoli sebe ni bal. Policisti in krajani so ga lahko celo pobožali, prikazuje zgornji posnetek.