Na severu Švedske namerili rekordnih ‒43,8 stopinje Celzija

Zjutraj je temperatura ozračja v Skandinaviji padla pod ‒40 stopinj Celzija, zvečer pa so se temperature še spustile. Meteorolog Scott Duncan je tako sporočil, da so v švedskem kraju Naimakka, ki leži na 402 metrih nadmorske višine, danes izmerili neverjetnih ‒43,8 stopinje Celzija.

Kot poroča istramet.hr , ima sever Skandinavije te dni prave zimske razmere. Skandinavija in večina Evrope bosta ta teden v primežu zimskih temperatur, po vsej celini pa so ta teden napovedane padavine.

Kot kažejo njegovi podatki, je to najnižja decembrska temperatura zraka na Švedskem po letu 1986. Ekstremne temperature pa tam beležijo že dlje, in sicer od leta 1944. Kot poroča portal istramet.hr, je najnižja temperatura tamkajšnjega ozračja do zdaj znašala ‒41,8 stopinje Celzija.

Kaj nas čaka v Sloveniji?

Kot napovedujejo naši hišni prognostiki, bo torkovo jutro mrzlo in po nekaterih nižinah megleno. V večjem delu Slovenije bodo temperature okoli ‒5, v krajih s snežno odejo pa se bodo spustile tudi pod ‒10 stopinj Celzija. Sledil bo sončen dan s temperaturami malo nad ničlo. V sredo se bo po mrzlem in meglenem jutru v večjem delu Slovenije pooblačilo. Zahodne kraje bodo že kmalu po poldnevu zajele rahle padavine, ki se bodo do večera okrepile in razširile nad vso državo. Tudi po nižinah bo sprva večinoma snežilo. Zvečer bo sneg marsikje na jugu prehajal v dež, v noči na četrtek pa bo spet prevladoval sneg. V petek, soboto in nedeljo bo prevladovalo oblačno vreme. Občasno bo snežilo, pogosteje v vzhodni in južni Sloveniji. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja.