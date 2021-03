Na severu Teksasa našli 31 pogrešanih otrok

Ameriška agencija za priseljevanje in carine (ICE) je sporočila, da so oblasti na severu Teksasa našle 31 pogrešanih otrok. Obsežna akcija je trajala mesec dni, kot so zatrdili, pa bodo še naprej iskali pogrešane otroke, ki so žrtve trgovin z ljudmi.

Za šest otrok sumijo, da so bili žrtve spolnih zlorab, pet pa jih je pobegnilo od doma. Preostalih 20 so vrnili družinam oziroma v zavode za mladoletnike.

Kot smo poročali včeraj, pa so v Tennesseeju v podobni akciji uspešno našli 150 otrok.Razlogi, zakaj so otroci veljali za pogrešane, so različni – od otrok, ki so v težkih situacijah zapustili svoj dom, do takšnih, ki so živeli pri družinskih članih, ki niso njihovi skrbniki, in otrok, ki so bili podvrženi zlorabi ali izkoriščanju. Preiskovalci sumijo, da je bilo pet otrok žrtev trgovine z ljudmi, enega pa so rešili iz rok verige ugrabiteljev. V zvezi s tem je sledilo več aretacij, so potrdili pristojni, niso pa razkrili podrobnosti o tem.