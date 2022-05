Na seznamu stotih najvplivnejših revije Time tudi Zelenski in Putin

"V predsedniku Zelenskem ima ukrajinski narod voditelja, vrednega njegovega poguma in trdoživosti," je ob tem zapisal ameriški predsednik Joe Biden . Kot je še dodal, "so države svobodnega sveta, navdahnjene z zgledom predsednika Zelenskega, enotnejše, odločnejše in bolj usmerjene k cilju, kot so bile kadar koli v nedavni zgodovini," je še dodal.

Na lestvico najvplivnejših revije Time se je poleg Volodimirja Zelenskega sicer uvrstil tudi prvi mož ukrajinske vojske, načelnik generalštaba Valerij Zalužni, obenem pa tudi ruski voditelj Vladimir Putin, ki je pred tremi meseci ukazal invazijo na sosednjo državo. Odgovorni urednik revije Time, Edward Felsenthal, je to komentiral z zapisom na Twitterju, da "spekter različnih načinov vplivanja še nikoli ni bil tako jasen" kot na letošnji lestvici: "Diktator, odgovoren za brutalno vojno, in ukrajinski predsednik, ena redkih junaških osebnosti v naših razdiralnih časih."

Na Timovi letošnji lestvici so se med najvplivnejšimi svetovnimi voditelji med drugimi znašli še premierka Barbadosa Mia Mottley, kitajski voditelj Ši Džinping in njegov ameriški kolega Biden, predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in nemški kancler Olaf Scholz.

Sicer pa so v drugih kategorijah na lestvici tudi kitajsko-kanadski igralec Simu Liu med umetniki, ameriška igralka, pevka in plesalka Zendaya med inovatorji, prvi mož Appla Tim Cook med velikani, ameriška glasbenica Mary J. Blige med ikonami in ameriška košarkarica Candace Parker med pionirji.