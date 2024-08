Vulin: Na seznamu ljudi, ki niso dobrodošli v Srbiji, je par lopovov pozabljenih

Potem ko so hrvaško pevko Severino Vučković za nekaj ur zadržali na srbski meji, kjer so po navedbah srbske policije izvajali redni postopek za tiste, katerih izjave državni organi smatrajo za vprašljive, je zadeva dobila širša obzorja. Seveda so se v vse skupaj vmešali politiki in stvar zdaj ni več toliko omejena na pevko, temveč je po izjavah sodeč ušla v druge skrajnosti. In med prvimi se je oglasil Vulin, ki pravi, da je sam delal spisek tistih, ki v Srbiji niso dobrodošli.

Vulin je pojasnil, da je kot minister za policijo in direktor Varnostne-informativne agencije (BIA) naredil sezname tistih, ki po zakonu in vesti niso dobrodošli v Srbijo, in dodal, da mu je zelo žal, da seznamu ni posvetil več pozornosti, poroča Radio Slobodna Evropa.

"Sezname sem naredil jaz in žal mi je, da se jim nisem bolj posvetil, ker vidim, koliko lopovov je po krivici pozabljenih," je dejal. "Aleksandar Vučić o seznamu ni bil obveščen."

"Vse izmečke, ki mislijo, da Srbi nimajo ne države ne samospoštovanja, so lahko prepričali o nasprotnem, ko so jim na naših mejah povedali, da niso dobrodošli," je zapisal na spletni strani svoje stranke. "Nekateri zato, ker so za božič prepevali kontroverzne pesmi proti Srbom, nekateri zato, ker so se znašali nad našimi otroki na koncertih, se norčevali ob kazanju simbolov Albanije in slavili Anteja Gotovino."

In na seznamih so se znašli tuji državljani, ki so, kot pravi, prišli v Srbijo, da bi se udeleževali nasilnih protestov, pa tudi "narkokralji, ki se jih še zdaj bojijo v Sarajevu, Prištini in Skopju".

Poudaril je še, da je poleg ukrepa obveznega pripora in okrepljenega nadzora na seznam uvrstil tudi poslance, ki so v skupščini Črne gore glasovali za resolucijo o prepovedi zanikanja genocida v Srebrenici. V času sprejetja te resolucije se je šest poslancev opozicijskih strank črnogorskega parlamenta tudi soočalo s težavami na meji pri vstopu v Srbijo.

"Osebno sem na seznam uvrstil tudi Srbe, ki nosijo rože na grobove albanskih morilcev in številnim Hrvatom," je zapisal.