Tujina

Na seznamu najbolj iskanih nov obraz: za informacije več kot 8 milijonov evrov

Ljubljana, 10. 09. 2025 13.45 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
A.K.
Komentarji
25

Na seznamu najbolj iskanih oseb v EU zaradi obsežnih napadov z izsiljevalsko programsko opremo se je znašel nov ubežnik. 28-letni Ukrajinski državljan Volodimir Viktorovich naj bi bil eden izmed vodilnih v kibernetski zločinski združbi. Za kakršne koli informacije, ki bi vodile do njegove aretacije, je razpisana nagrada do 10 milijonov dolarjev (8,5 milijonov evrov).

Na seznam najbolj iskanih oseb v EU so dodali Volodimirja Viktorovicha. Ukrajinec je osumljen kibernetske kriminalitete. Bil naj bi vodilni v mreži organiziranega kriminala, odgovorni za napad z izsiljevalsko programsko opremo na veliko norveško aluminijarsko podjetje leta 2019, pa tudi za vrsto drugih globalnih kibernetskih napadov. Kriminalna združba je povzročila milijarde škode po vsem svetu, so sporočili z Europola.

Volodomir Viktorovich
Volodomir Viktorovich FOTO: Europol

Ubežnika iščejo v več državah in velja za prednostno tarčo mednarodnih organov pregona. Ameriško ministrstvo za pravosodje je napovedalo nagrado do 10 milijonov dolarjev (8,5 milijonov evrov) za informacije, ki bi vodile do njegove aretacije. 

Volodimir Viktorovich
KOMENTARJI (25)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
IskraLJ
10. 09. 2025 15.05
Videti je kot njegov soimenjak narki pred 20-imi leti.
ODGOVORI
0 0
Pacient2
10. 09. 2025 15.02
+1
Pa čist nedolžen izgleda
ODGOVORI
1 0
Tvojamat420
10. 09. 2025 15.01
-1
Vazno da je ukrajinec da imajo rusofili na kaj za onanirat. Seveda putin in njegovi frendi so do bogastva vsi prisli posteno, vsaj tko se zazdi ob teh komentarjih :) beeeee
ODGOVORI
0 1
Delavec_Slo
10. 09. 2025 14.51
+3
A jankovičevega poba ni na seznamu!
ODGOVORI
5 2
medŠihtom
10. 09. 2025 15.02
+1
sej nihče v družini ni računalniško pismen
ODGOVORI
1 0
123soba
10. 09. 2025 14.49
+7
To ni nič v primerjavi z lajno.... pa je na prostosti...
ODGOVORI
7 0
Veščec
10. 09. 2025 14.45
+2
Če bi na hitro pogledou,je kot noš Pogi
ODGOVORI
3 1
Pacient2
10. 09. 2025 15.02
+1
Pogi frogi 🤣🤣
ODGOVORI
1 0
dioporco
10. 09. 2025 14.42
+5
Cudno da ga niso prekrstili v rusa kakor vse ostale oligarhe
ODGOVORI
6 1
Mušmula
10. 09. 2025 14.34
+2
Dober je
ODGOVORI
5 3
Heprk
10. 09. 2025 14.32
+0
Spet americani.
ODGOVORI
1 1
videmc1
10. 09. 2025 14.26
+5
Morajo ga ujeti in za kazen bi moral prisilno delati na aplikacijah za kibernetsko zaščito prebivalstva .
ODGOVORI
5 0
Nightingale
10. 09. 2025 14.24
+7
Nemogoče. Sigurno ni Ukrajinec. Gotovo je infiltriran Rus. Ne?
ODGOVORI
8 1
Kameleon Kiddo
10. 09. 2025 14.21
+1
ta seznam je spet en cirkus, bogatasev ki preko omrezij obvladujejo politiko, proti pametnim revežem.
ODGOVORI
1 0
gremonazaj
10. 09. 2025 14.21
+2
Mogoče je pa moj sosed in živi med nami, Drugič ga moram bolj v siht pogledat, ne pa da gledam, s kakšnim avtom se je spet pripeljal. Sicer pa nič skrbet, bo nas že USA obvestila.
ODGOVORI
2 0
NeXadileC
10. 09. 2025 14.15
Videti je - intelektualno.
ODGOVORI
0 0
zapiramvamustaaa
10. 09. 2025 14.13
+4
Ah oni so pa ja žrtve za katere se bomo šli boriti v vojno.MALO MORGEN.
ODGOVORI
6 2
vvvilice
10. 09. 2025 14.09
+12
A niso ukrajinci taki, no pošteni?
ODGOVORI
13 1
Ne boste verjeli
10. 09. 2025 14.13
+5
Seveda so. Jaz že leta videvam same take, ki se vozijo v avtočkih za manj kot 200.000 eur, ne pa milijonarjev.
ODGOVORI
5 0
but_the_ppl_are_retarded
10. 09. 2025 14.06
-2
V Sloveniji vsaka aferica davkoplačevalce več košta, kot tole.. Človk se je pač znajdu, mu dost bolj privoščim, kot našim, ki so sposobni le toliko, kolikor veze in poznanstva nesejo. Drži se, Volodimir.
ODGOVORI
2 4
seter73
10. 09. 2025 14.02
+12
Pa ne spet ukrajinc to sigurno ni prav napisano.., kriv je lahko v EU samo rus in noben drug
ODGOVORI
13 1
galeon
10. 09. 2025 14.01
+12
Hahaha. Vprašajte zelenca kje je.
ODGOVORI
12 0
