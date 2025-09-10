Na seznamu najbolj iskanih nov obraz: za informacije več kot 8 milijonov evrov

Na seznam najbolj iskanih oseb v EU so dodali Volodimirja Viktorovicha. Ukrajinec je osumljen kibernetske kriminalitete. Bil naj bi vodilni v mreži organiziranega kriminala, odgovorni za napad z izsiljevalsko programsko opremo na veliko norveško aluminijarsko podjetje leta 2019, pa tudi za vrsto drugih globalnih kibernetskih napadov. Kriminalna združba je povzročila milijarde škode po vsem svetu, so sporočili z Europola.
Ubežnika iščejo v več državah in velja za prednostno tarčo mednarodnih organov pregona. Ameriško ministrstvo za pravosodje je napovedalo nagrado do 10 milijonov dolarjev (8,5 milijonov evrov) za informacije, ki bi vodile do njegove aretacije.
