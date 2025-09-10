Na seznamu najbolj iskanih nov obraz: za informacije več kot 8 milijonov evrov

Na seznam najbolj iskanih oseb v EU so dodali Volodimirja Viktorovicha. Ukrajinec je osumljen kibernetske kriminalitete. Bil naj bi vodilni v mreži organiziranega kriminala, odgovorni za napad z izsiljevalsko programsko opremo na veliko norveško aluminijarsko podjetje leta 2019, pa tudi za vrsto drugih globalnih kibernetskih napadov. Kriminalna združba je povzročila milijarde škode po vsem svetu, so sporočili z Europola.