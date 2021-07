Na seznamu telefonskih številk odkrili tudi številke dveh dubajskih princes

V okviru preiskave vdora vohunske programske opreme Pegasus naj bi preiskovalci našli tudi telefonske številke, ki sta jih uporabljali dubajski princesi Latifa in Haya Bint al-Hussain. Amnesty International je ob tem pozval k ustavitvi nepreverjene industrije nadzora, NSO Group, izraelski prodajalec programske opreme, pa še vedno vztraja pri zanikanju kršitev.

Obe princesi je bilo strah za njuni življenji. Sredi februarja je v javnost prišel posnetek princese Latife, hčere vladarja Dubaja, v katerem je sporočila, da jo ugrabitelji držijo kot talko, princesa Haya Bint al-Hussain, nekdanja žena vladarja, pa je leta 2019 iz strahu pobegnila iz Dubaja. Združeni arabski emirati so obtožbe obeh zavrnili. Tudi princeso Latifo naj bi ugrabili po poskusu pobega iz Dubaja. Latifa je v preteklosti dejala, da so jo po pobegu iz Združenih arabskih emiratov in vkrcanju na čoln leta 2018 zajeli in jo odpeljali nazaj v Dubaj, kjer naj bi bila zaprta v vili, ki so jo spremenili v zapor.

Tudi princeso Latifo naj bi ugrabili po poskusu pobega iz Dubaja.

Njune številke sta se, kot kaže, znašli na seznamu 50 tisočih telefonskih številk oseb, ki naj bi zanimale stranke izraelskega podjetja NSO Group. Odkritje telefonskih številk princes in nekaterih njunih znancev je sprožilo vprašanja, ali sta morda tudi onidve tarči vladnega naročnika, poroča BBC. Organizacija za človekove pravice Amnesty International je ob tem dejala, da so za to kršenje človekovih pravic odgovorni tudi pri NSO Groupu ter pozvali k ustavitvi nepreverjene industrije nadzora.

NSO je sicer zanikal kakršno koli kršitev. V podjetju so dejali, da je programska oprema namenjena uporabi proti kriminalcem in teroristom, na voljo pa je le vojski, organom pregona in obveščevalnim agencijam z dobrimi evidencami o človekovih pravicah. Dodali so še, da je bila prvotna preiskava, ki je privedla do poročil pariške nevladne organizacije Prepovedane zgodbe (Forbidden Stories) in Amnesty International polna napačnih predpostavk in nepotrjenih teorij. Visoki izraelski uradnik je potrdil, da je izraelska vlada že ustanovila skupino za preučitev obtožb o programski opremi Pegasus. Obe princesi pobegnili iz strahu Zgodba o ugrabitvi princese Latife je sprožila mednarodni protest. Potem ko so v OZN zahtevali dokaz, da je princesa živa, je dubajska kraljeva družina dejala, da zanjo "skrbijo doma".

Protesti ob ugrabitvi dubajske princese Latife.

Princese Latife sicer že več mesecev niso videli ali slišali. So se pa v zadnjih mesecih na Instagramu princesinega znanca pojavile fotografije, ki naj bi princeso prikazovale v javnosti in celo med potovanji. Princesa Haya je medtem nekdanjega moža obtožila ugrabitve, mučenja in kampanje zastraševanja. Britansko sodišče je navedbe lani objavilo v vrsti sodb. Njun zakon naj bi razpadel potem, ko je aprila 2019 je z Latifo in še enim otrokom dubajskega vladarja pobegnila v Veliko Britanijo. To naj bi naredila zaradi strahu za lastno varnost ter bojazni, da bi ugrabil in v Dubaj prisilno vrnil tudi njene otroke.