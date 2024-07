Na shodu desničarjev pridržali deset ljudi, trije poškodovani

Kot prejšnja leta so ob shodu, ki so ga priredili identitarci pod geslom Remigracija, potekali tudi protishodi antifašističnih skupin in drugih gibanj, ki nasprotujejo skrajni desnici.

Dunajska policija je danes po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA sporočila, da so zaradi kaznivih dejanj pridržali deset oseb, ki jim očitajo upiranje državnim organom. To so bili zamaskiranci, ki so na eni od ulic v središču mesta metali kamne in steklenice v policiste. Ali lahko pričakujejo nadaljnje ovadbe, na primer zaradi poškodovanja lastnine ali povzročitve hudih telesnih poškodb, policisti še ugotavljajo.

Skupaj so policisti opravili 271 preverjanj identitete, potem ko udeleženci shoda niso hoteli prekiniti sedečega protesta. Zaradi kršenja zakonodaje o zbiranju so policisti ukrepali zoper 52 ljudi.

Zoper policiste naj bi nekateri udeleženci uporabili solzivec.

Zeleni in socialdemokrati (SPÖ) so shod skrajnih desničarjev že vnaprej ostro kritizirali in opozarjali na osebne povezave med identitarci in svobodnjaki (FPÖ). "Ne želijo ničesar drugega kot konec naše pluralistične demokratične družbe," je ocenila predstavnica Zelenih Eva Blimlinger.