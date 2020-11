Na shodu izbruhnilo nasilje, Trump nad 'radikalne leve izmečke'

Shod v Washingtonu, kjer ima Trump zelo malo podpornikov, je zanetil nelagodje in se sprevrgel tudi v nasilje, za kar je Trump okrivil "radikalne leve izmečke". Prepričan je, da so za nasilje krivi podporniki antife, ob tem pa je besedno napadel še županjo Muriel Bowser, demokratko, da ne opravlja svojega dela in pozval policijo, naj uredijo razmere. Obregnil se je tudi ob "tihe medije", v njegovem taboru namreč menijo, da so žrtve "medijskega mrka", ko gre za poročanje o nestrpnosti do Trumpovih podpornikov.

V globoko razdeljeni državi je sicer ozračje zelo napeto, k čemur izdatno prispevata obe strani - Trump, ki še vedno vztraja pri tem, da so bile volitve ukradene, njegove podpornike pa so med drugim vznemirile izjave demokratke Alexandrie Ocasio Cortez, iz katerih je razbrati, da si Trumpovi podporniki zaslužijo mesto na seznamu in izobčenje iz družbe.

Shod Trumpovih podpornikov se je začel mirno, protestnike je "obiskal" celo predsednik. Ko se je na prestolnico začel spuščati mrak, pa je zavrelo, shod se je končal z več deset aretacijami.

Prišli so namreč tudi Trumpovi nasprotniki, ki so vzklikali svoja gesla, zažigali zastave Trumpove kampanje, v podpornike predsednika naj bi metali jajca, kradli njihove transparente in drug promocijski material ter ga prav tako sežigali ...

Oblasti so težave sicer pričakovale, na shodu je bilo precej policistov, ki so skušali protestnike obeh strani držati narazen, kar pa jim ni vedno uspevalo.

Eden od protestnikov je bil večkrat zaboden, a na srečo naj njegovo življenje ne bi bilo ogroženo. Poškodovanih je sicer več ljudi, policisti so zaplenili tudi več kosov orožja.

Nekateri mediji poročajo, da so se spopadli skrajno desna skupina Proud Boys in skrajno levi pristaši antife.

Trump sicer svoje podpornike vzpodbuja, naj še naprej vztrajajo pri njegovem stališču, da so bile volitve ukradene. Po drugi strani je sicer v govoru, ko je govoril o obvladovanju krize zaradi novega koronavirusa, dejal - "kdo ve, katera administracija bo takrat" - ko je govoril o prihodnjem obvladovanju pandemije, kar nekateri vidijo kot prvi znak, da razume, da je njegove predsedniške funkcije konec.

Tožbe, ki jih je zaradi domnevnih volilnih nepravilnosti vložil njegov tabor, sicer padajo ena za drugo, vprašanje pa je, kdaj bo Trump tudi javno priznal, da je na volitvah zmagal demokrat Joe Biden.