Pridržanih 77 oseb, tudi mladoletnik. Vučić: Srbija je zmagala

V nagovoru je med drugim napovedal, da bodo čez nekaj dni odprli cestni odsek Pakovraće - Požega, s čimer bo v zadnjih 12 letih po njegovih besedah zgrajenih 610 kilometrov avtocest in hitrih cest. "Z zadovoljstvom lahko rečem, da bo čas, odkar smo skupaj na oblasti, označen kot čas, v katerem je bilo zgrajenih petkrat več avtocest in hitrih cest kot v vseh časih od druge svetovne vojne do takrat," je dejal Vučić.

"Zelo pomembno je, da se nismo ustavili pri privabljanju investitorjev, imamo pa velike težave, saj imamo zaradi blokad, uničenja in razdejanja države v preteklih sedmih mesecih za 46 odstotkov nižjo raven naložb kot lani," je povedal.

Napovedal je še, da naj bi do leta 2027 dvignili minimalno plačo na najmanj 650 evrov. Ugodni naj bi bili tudi podatki o številu potnikov pri državnem letalskem prevozniku Air Serbia, kar je po besedah Vučića dokaz za višanje življenjskega standarda.

Srbski predsednik je javnost nagovoril potem, ko je v Beogradu v soboto na poziv srbskih študentov potekal nov protest, kjer se je po navedbah organizatorjev in medijev zbralo okoli 140.000 protestnikov. Po koncu programa študentskega protesta so se ponekod zgodili incidenti, prišlo je tudi do spopadov s policijo.