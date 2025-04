Na shodu v Beogradu tudi Dodik, Vučić: Barvna revolucija ne bo zmagala

"Ne bomo imeli prehodne vlade, ampak pošteno srbsko vlado, ki bo imela večinsko podporo svojega naroda in se borila za interese državljanov Srbije," je v nagovoru na shodu povedal Aleksandar Vučić in ponovil, da barvna revolucija ne bo zmagala.

Ob tem je predstavil pet zahtev. Prva od njih je, da institucije sprejmejo ukrepe za ponovno vzpostavitev miru in reda v državi, spoštovanje ustave ter zagotovitev varnosti Srbije in njenih državljanov. Zahteval je tudi, da se, kot pravi, ugrabljene institucije vrnejo državljanom.

Druga zahteva se nanaša na iskanje pravne odgovornosti za vse, ki so sodelovali v nasilju med mirnimi zborovanji. Pod tretjo zahtevo je dejal, da bi se moralo vsem dijakom in študentom, ki to želijo, omogočiti vrnitev k pouku.

Pri četrti zahtevi se je zavzel za odkrivanje vpletenih v napade na državne institucije. Kot zadnjo pa je navedel preprečevanje aktivnosti, ki nezakonito in negativno vplivajo na gospodarstvo ter državljanom preprečujejo opravljanje njihovih vsakodnevnih dejavnosti.