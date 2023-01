Na Siciliji po 30 letih bega aretirali najbolj iskanega mafijskega šefa

Mafijskega šefa naj bi prijeli v zasebni kliniki La Maddalena v Palermu. Preiskavo sta vodila tožilec iz Palerma Maurizio de Lucia in namestnik tožilca Paolo Guido, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Zaradi številnih umorov so mu sicer sodili že v odsotnosti in ga obsodili na dosmrtno ječo. Med drugim je obtožen umorov protimafijskih tožilcev Giovannija Falconeja in Paola Borsellina iz leta 1992, smrtonosnih bombnih napadov leta 1993 v Milanu, Firencah in Rimu, pa tudi ugrabitve, mučenja in umora 11-letnega sina enega od mafijcev, ki je pričal proti njemu, poroča BBC.

Njegovo aretacijo je komentirala tudi premierka Giorgia Meloni, ki je dejala, da je to velika zmaga za državo in da dokazuje, da se država ni vdala mafiji. "Dan po obletnici aretacije Totoja Riine je še en vodja organiziranega kriminala priveden pred sodišče," je dodala.

Messina Denaro je v zasebno kliniko prišel na terapijo. Poveljnik karabinjerjev Pasquale Angelosanto pa je pojasnil, da ga je aretirala posebna enota v sodelovanju z lokalno policijo.